La Alerta Amarilla advierte que el área será afectada por viento con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa.
Alertan por fuertes ráfagas de viento Zonda en gran parte de la provincia
Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 59/25 para este viernes 31 de octubre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 75 km/h y recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de incendios forestales.