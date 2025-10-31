"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > alerta

Alertan por fuertes ráfagas de viento Zonda en gran parte de la provincia

Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 59/25 para este viernes 31 de octubre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 75 km/h y recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de incendios forestales.

La Alerta Amarilla advierte que el área será afectada por viento con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa.

Protección Civil difundió una serie de recomendaciones ante la presencia de vientos fuertes:

  • Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos.

  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

  • Manejar con precaución, mantener la distancia entre vehículos y circular con luces bajas encendidas.

  • Evitar detenerse debajo de árboles, carteles o marquesinas.

  • Tener linternas cargadas a mano ante posibles cortes de energía.

Además, el organismo recordó que el riesgo de incendios forestales es alto y brindó las siguientes sugerencias:

Te puede interesar...

  • No arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas de vegetación.

  • Evitar hacer fogatas o cualquier tipo de fuego cerca de áreas agrícolas.

  • Mantener despejado el entorno de las viviendas rurales con franjas de tierra de al menos cinco metros.

  • En caso de detectar humo, llamar de inmediato a Bomberos y tener un plan de contingencia y evacuación.

  • Recordar que la quema de hojas o basura está prohibida por ley y todo acto de este tipo debe denunciarse al 911.

Números de emergencia:

  • 911 – Emergencias

  • 103 – Protección Civil

  • 100 – Bomberos

Temas

Te puede interesar