Trinidad y Marquesado ganaron en la ida de los cuartos de final

Los cruces de Alianza ante San Lorenzo de Ullum y Juventud Zondina con Colón Jr. terminaron 0 a 0 y quedaron abiertos de cara a las revanchas.

El miércoles 15 se disputarán las revanchas y se invierten las localías. Los cruces serán San Lorenzo de Ullum vs. Alianza; San Martín vs. Marquesado; Trinidad vs. Desamparados y Colón Junior vs. Juventud Zondina.