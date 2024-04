Tobías Martínez fue sancionado y perdió 3 posiciones en el campeonato

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC hizo oficial esta decisión mediante el comunicado (22/24) emitido en la tarde del miércoles. No obstante, el piloto de 23 años le pidió disculpas a Ledesma inmediatamente después de que finalizó la carrera a 25 vueltas en el trazado neuquino.

“Él se giró en la curva 2 cuando intentó hacerle una tijera a Gini. No sé si llego a tocarlo. Antes de revisar las cámaras quise hablar con él, porque sinceramente es el único piloto que admiro mucho y no me gustaría tener problemas. Siempre me ayudó y es por él que hoy estoy acá. Si tuve algún roce mínimo quería pedirle disculpas y decirle que fue sin intención. Christian no es rival, es compañero de pista”, declaró Martínez en el programa Última Vuelta al término de la Final.