Tobías Martínez, el campeón del TC Pista Mouras

En la largada, Martínez predominó por sobre Marcos Quijada, quien lo buscó cuando se apagó el semáforo pero la aceleración del Chevrolet del equipo Las Toscas Racing fue muy buena para colocarse al frente de la fila. Los Jeremías, Olmedo y Scialchi, se metieron detrás, y Eduardo Bracco completaba el quinteto de punta en los primeros metros.

Todo transcurría con normalidad hasta el décimo giro, cuando Quijada ingresó a los boxes por un inconveniente en su Dodge, algo que ratificó aún más la coronación del sanjuanino.

Sobre el final de la carrera, Agustín Suárez pudo acceder al último escalón del podio, el cual lo compartió con el campeón y Olmedo.

“Estoy muy feliz. No me imaginaba vivir esto a principio de año, pensaba en alcanzar algún podio y nada más, así que le agradezco a todos los que me apoyaron; al equipo, a Christian Ledesma, a mi familia y a todo San Juan”, indicó Martínez, con la Copa de Plata en la mano.

