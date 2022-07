Tinelli rompió el silencio y habló de su salida de San Lorenzo

Luego se refirió al motivo de su licencia en mayo de 2021: "Me tomé la licencia porque un día estando acá, grabando la apertura del 2021 con Adrián Suar y Pablo Codevilla, me empezaron a llegar un montón de mensajes de la gente: me mandaban audios por WhastApp, directo. San Lorenzo había perdido con Huachipato por la Copa Sudamericana. Y me puteaban... Sufrí amenazas. 'Flaco, ¿hasta dónde vas a aguantar? ¿Por qué no te tomás una licencia y hacés el programa tranquilo? Estás grabando la apertura y parás porque te está puteando', me decían. Ahí me tomé la licencia, que se extendió. Al canal tampoco le gustaba esta onda de que estuviera tan expuesto, y es lógico. A la gente de la productora, tampoco: 'Dale, flaco, dedicate a esto, a lo que tenés que hacer'”.

"Yo amo profundamente a San Lorenzo. Si alguien ha hecho muchas cosas por San Lorenzo soy yo, de toda la vida: el campeonato del 95, el equipo que armamos en el campeonato del 2007, cuando nos salvamos del descenso en el 2012, la Copa Libertadores, los viajes al Vaticano con el Papa, la vuelta a Boedo, la compra de las tierras. San Lorenzo es mi vida, es la pasión de mi abuelo, de mi viejo. Y ser insultado por la gente de San Lorenzo me daba pena. No me enojaba: me daba enorme tristeza. No puede ser eso así, pero el fútbol no es una ciencia exacta: del palo para adentro, sos genio; del palo para afuera, sos chorro, corrupto, ladrón".

Tinelli, la pelea por la AFA y el paso por la Superliga

"No me arrepiento de mi paso por el fútbol. Y en todos los aspectos de mi vida: nunca cierro las puertas de nada. Tampoco sé cuales voy a abrir. Y de todo saco un balance positivo, aun habiendo pasado momentos muy difíciles como fue la elección de AFA, el camino en la dirigencia de San Lorenzo. Pero me sirvió para forjarme: pasar por momentos difíciles te hace más fuerte", reflexionó.

"Si te lo ponés a pensar el 38 a 38 podía pasar. No sé si estaban todos decididos a cambiar un esquema que ya venía en el fútbol. Ya está, ya pasó. Y por algo pasó. Por ahí me sirvió a mí para no estar en ese lugar, porque no tendría que haber estado. ¡Menos mal! Por ahí me sirvió", finalizó.