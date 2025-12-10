Thomas Castañeda terminó 5° en el Iberoamericano de triatlón

En la bici tuvimos que pelear muy fuerte para poder conectarlos en la última vuelta, ya de regreso y de ahí pudimos conectar al grupo de punta y nos bajamos a correr; la verdad que me sentí muy bien. Metí muy buen parcial corriendo y pude quedarme con el séptimo puesto en la general y quinto en el campeonato iberoamericano.

La verdad que estoy contento con el desempeño que pude hacer y ahora, este fin de semana, vuelvo a competir otra copa más acá en Uruguay y va a ser la última del año.

Ya para el año que viene tengo planificado hacer un bloque de varias copas continentales para poder sumar puntos en el ranking mundial y después ir a empezar el año el ciclo olímpico en mayo con copas mundo y todo eso para prepararme para los Juegos Olímpicos y buscar una clasificación ahí.

Ahora voy a estar entrenando en Argentina y Chile y quizás -aunque no es muy seguro aún- vaya a México nuevamente en marzo-abril aproximadamente”.

Clasificación Copa Continental