Thomas Castañeda terminó 5° en el Iberoamericano de triatlón

En la bici tuvimos que pelear muy fuerte para poder conectarlos en la última vuelta, ya de regreso y de ahí pudimos conectar al grupo de punta y nos bajamos a correr; la verdad que me sentí muy bien. Metí muy buen parcial corriendo y pude quedarme con el séptimo puesto en la general y quinto en el campeonato iberoamericano.
La verdad que estoy contento con el desempeño que pude hacer y ahora, este fin de semana, vuelvo a competir otra copa más acá en Uruguay y va a ser la última del año.
Ya para el año que viene tengo planificado hacer un bloque de varias copas continentales para poder sumar puntos en el ranking mundial y después ir a empezar el año el ciclo olímpico en mayo con copas mundo y todo eso para prepararme para los Juegos Olímpicos y buscar una clasificación ahí.
Ahora voy a estar entrenando en Argentina y Chile y quizás -aunque no es muy seguro aún- vaya a México nuevamente en marzo-abril aproximadamente”.
Clasificación Copa Continental
- Zach Leachman (EEUU) – 54m48s
- Vicente Hernández (España) – 54m59s
- Erwin Vanderplancke (Bélgica) – 55m27s
- Andrée Buc (Chile) – 55m37s
- Rodrigo González López (México) – 55m37s
- Dylan Campa Carranza (México) – 55m43s
- Thomas Castañeda (Argentina) – 55m44s (5° en el Iberoamericano)
- Tiago Muñoz (Argentina) – 55m48s
- Ignacio Flores Arana (Chile) – 55m49s
- Álvaro Campos (Costa Rica) – 55m50s