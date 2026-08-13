Tras el dolor por su padre, Messi volvió a jugar en la caída del Inter Miami

Con el encuentro iniciado, el crack rosarino se metió en el banco de suplentes con sus compañeros y fue enfocado en los primeros segundos de juego. Por supuesto, recibió un aplauso por parte de los hinchas en la cancha del Inter Miami, destacando su compromiso con el plantel.

En el entretiempo, el crack argentino entró en lugar de Daniel Pinter, autor del gol en el primer tiempo. Mientras esperaba en la línea para entrar al campo, los fanáticos enloquecieron con su ingreso: fue ovacionado, hubo corridas para ubicarse en sus asientos y se vivió un momento muy emotivo.

A pesar de su ingreso, donde se lo vio bastante activo, no pudo influir en el resultado y el Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup luego de la derrota por 3-2.