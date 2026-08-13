La muerte de Jorge Messi generó una gran conmoción en el fútbol mundial. Los mensajes de afecto para el Diez no tardaron en llegar y se masificaron tras la emotiva carta de Lionel Messi en sus redes sociales. Para sorpresa de todos, el crack argentino ya volvió a jugar con el Inter Miami: ingresó en el entretiempo ante León por la Leagues Cup.
Tras el dolor por su padre, Messi volvió a jugar en la caída del Inter Miami
El crack argentino sorprendió a todos al presentarse en el partido ante León de México por la Leagues Cup en el mismo día que volvió a EE. UU.