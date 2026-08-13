El Campeonato Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines jugará este jueves los partidos de los cuartos de final en el Complejo La Superiora. Los equipos sanjuaninos se hicieron fuerte en casa y siete consiguieron meterse entre los mejores ocho del torneo.
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Siete equipos de San Juan entre los mejores 8 del Argentino femenino
Siete equipos sanjuaninos jugarán este jueves los cuartos de final del Argentino femenino de hockey sobre patines. Concepción, Valenciano, UVT, Social, Aberastain, Huarpes y Bancaria sueñan con la corona.