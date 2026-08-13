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Siete equipos de San Juan entre los mejores 8 del Argentino femenino

Siete equipos sanjuaninos jugarán este jueves los cuartos de final del Argentino femenino de hockey sobre patines. Concepción, Valenciano, UVT, Social, Aberastain, Huarpes y Bancaria sueñan con la corona.

El Campeonato Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines jugará este jueves los partidos de los cuartos de final en el Complejo La Superiora. Los equipos sanjuaninos se hicieron fuerte en casa y siete consiguieron meterse entre los mejores ocho del torneo.

Concepción, Valenciano, UVT, Social, Aberastain, Huarpes y Bancaria serán los equipos de San Juan que buscarán el título. IMPSA de Mendoza fue el octavo equipo que se ubicó en los cuartos de final del campeonato.

Los ganadores de los cruces del jueves pasarán a las semifinales que se disputarán el viernes. El sábado será el momento para la final del torneo que organiza Social.

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Campeonato Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines

Cuartos de final – jueves:

15.00; Concepción – Valenciano

17.00; IMPSA (Mza) – UVT

19.00; Social – Aberastain

21.00; Huarpes – Bancaria

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