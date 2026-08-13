Siete equipos de San Juan entre los mejores 8 del Argentino femenino

Concepción, Valenciano, UVT, Social, Aberastain, Huarpes y Bancaria serán los equipos de San Juan que buscarán el título. IMPSA de Mendoza fue el octavo equipo que se ubicó en los cuartos de final del campeonato.

Los ganadores de los cruces del jueves pasarán a las semifinales que se disputarán el viernes. El sábado será el momento para la final del torneo que organiza Social.