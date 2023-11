Suspendieron definitivamente las elecciones en Boca

El sector oficialista, encabezado por el actual secretario general y miembro de la Junta Electoral, Ricardo Rosica, junto con Walter Krieger, quien acompañó a Riquelme en su reciente conferencia de prensa, informó que se identificaron 3.660 socios en observación. Sin embargo, la oposición, liderada por Javier Medin (hombre de confianza de Macri y candidato a vocal de la lista de Ibarra) y Sebastián Silvestri (miembro de la Junta Electoral durante los ocho años de gestión de Angelici), sostuvo que eran 5.700 los socios catalogados como "irregulares" y, finalmente, se negaron a que esos socios voten separados del resto.

Finalmente, se determinó que las elecciones, programadas para el domingo 3 de diciembre no se llevarán a cabo y, por el momento, no hay fecha definida. ¿Los motivos? Para empezar, el domingo 10 será el día en que Javier Milei asuma como Presidente de la Nación. Por su parte, tanto el 24 como 31 caen ambos de domingo. En ese contexto, el único día disponible sería el 17 de diciembre, aunque por lo antes dicho, esa posibilidad solo se daría si la Justicia es la que establece la fecha, ya que sino sería contraria al estatuto. En caso de no poder realizarse en diciembre, recién podrían llevarse adelante los comicios en marzo debido a que en enero hay feria judicial.