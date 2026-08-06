El Senado debate la Ley de Propiedad Privada sin el capítulo sobre tierras

La decisión de excluir el capítulo referido a las tierras rurales fue clave para que el oficialismo mantuviera el respaldo de bloques aliados. Ese apartado había generado fuertes diferencias políticas y era uno de los principales obstáculos para que el proyecto llegara al recinto.

Mientras tanto, el debate continúa en el Senado y el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar una ley que considera estratégica dentro de su agenda legislativa.

Con la modificación del texto, la iniciativa mantiene cambios en distintos aspectos vinculados a la propiedad privada.

Entre ellos, propone un desalojo exprés para inmuebles usurpados o con ocupantes precarios. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble si considera verosímil el derecho invocado por el propietario, quien deberá acreditar la titularidad con documentación.

En materia de expropiaciones, el proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y exige que el Estado fundamente la necesidad de esa medida. Además, incorpora cambios en el cálculo de las indemnizaciones, incluyendo un tope para el lucro cesante y una actualización basada en la inflación y una tasa del Banco Nación.

Otro de los puntos modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando la prohibición de 30 años para cambiar el uso de tierras rurales incendiadas, mientras mantiene restricciones para los bosques nativos.

También introduce cambios en la denominada Ley Pierri, reduciendo a diez años el plazo de posesión pública requerido para acceder a la regularización dominial y obtener la escritura de una vivienda.

Cruces en el recinto

La sesión también estuvo marcada por planteos reglamentarios. El Senado rechazó que la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama participaran de manera virtual, luego de que Patricia Bullrich impulsara que esos pedidos fueran analizados previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Además, durante el inicio de la jornada, legisladores del bloque peronista exhibieron pines con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", en alusión al gesto realizado por la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Mientras el debate continúa en el recinto, organizaciones sociales y distintos sectores mantienen manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, en rechazo a algunos puntos del proyecto. La definición sobre la iniciativa todavía permanece abierta y dependerá del resultado de la votación que se desarrolla en la Cámara alta.