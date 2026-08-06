Candela Arizaga desligó a Facundo Moyano: "Tuve un brote, él no me hizo nada"

"Tuve un brote, lo voy a trabajar", expresó.

Un día antes de presentarse ante la Fiscalía, la influencer también se había pronunciado a través de sus redes sociales. En una historia publicada en Instagram llevó tranquilidad sobre su estado de salud y el de su mascota. "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera", escribió.

El episodio que originó la investigación

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando Arizaga salió corriendo semidesnuda del departamento de Facundo Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano

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Las imágenes registradas por un testigo la mostraban caminando desorientada por la vía pública mientras el exdiputado intentaba seguirla. La situación motivó un operativo de la Policía de la Ciudad y del SAME.

En un primer momento, la joven manifestó que había sido agredida por Moyano y, según las actuaciones policiales, ambos se encontraban presuntamente bajo los efectos de estupefacientes.

Con esos elementos iniciales, el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, ordenó la detención del exlegislador por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa continúa en etapa de investigación, aunque la declaración de Arizaga representa un cambio respecto de la primera versión incorporada al expediente y será evaluada por la Fiscalía junto con el resto de las pruebas reunidas.