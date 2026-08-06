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Candela Arizaga desligó a Facundo Moyano: "Tuve un brote, él no me hizo nada"

La influencer declaró ante la Fiscalía por el episodio ocurrido en Belgrano y aseguró que el exdiputado no la agredió. Dijo que atravesó un “brote” y que buscará tratamiento.

La influencer Candela Arizaga declaró este jueves ante la Justicia por el episodio ocurrido días atrás en el barrio porteño de Belgrano y aseguró que Facundo Moyano no tuvo responsabilidad en lo sucedido.

La joven se presentó en la Unidad de Flagrancia Norte, ubicada sobre la calle Ricardo Balbín, acompañada por su abogado, Roberto Herrera, para brindar su testimonio ante la fiscal subrogante Florencia Nocerez, quien interviene en la investigación.

Al retirarse de la sede judicial, Arizaga afirmó que atravesó un episodio de salud mental y descartó haber sido víctima de una agresión por parte del exdiputado. "El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada", sostuvo ante los medios de comunicación. Además, reconoció que sufrió un "brote" y aseguró que buscará ayuda para afrontar la situación.

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"Tuve un brote, lo voy a trabajar", expresó.

Un día antes de presentarse ante la Fiscalía, la influencer también se había pronunciado a través de sus redes sociales. En una historia publicada en Instagram llevó tranquilidad sobre su estado de salud y el de su mascota. "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera", escribió.

El episodio que originó la investigación

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando Arizaga salió corriendo semidesnuda del departamento de Facundo Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano

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Las imágenes registradas por un testigo la mostraban caminando desorientada por la vía pública mientras el exdiputado intentaba seguirla. La situación motivó un operativo de la Policía de la Ciudad y del SAME.

En un primer momento, la joven manifestó que había sido agredida por Moyano y, según las actuaciones policiales, ambos se encontraban presuntamente bajo los efectos de estupefacientes.

Con esos elementos iniciales, el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, ordenó la detención del exlegislador por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa continúa en etapa de investigación, aunque la declaración de Arizaga representa un cambio respecto de la primera versión incorporada al expediente y será evaluada por la Fiscalía junto con el resto de las pruebas reunidas.

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