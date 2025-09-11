"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

Belgrano y San Martín igualaron sin goles y sin brillos en Córdoba

El verdinegro y el pirata, empataron 0 a 0 en Córdoba, en un partido trabado y con pocas situaciones claras por la octava fecha de la Liga Profesional.

En un duelo de escaso vuelo ofensivo, Belgrano y San Martín de San Juan igualaron 0 a 0 en el estadio Julio César Villagra, en la apertura de la fecha interzonal del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

image

La primera mitad fue un anticipo de lo que vendría: poca profundidad y mucha fricción. Belgrano tuvo la ocasión más clara cuando Nicolás Fernández conectó de palomita en el segundo palo, pero su remate dio en el poste. San Martín respondió con un centro preciso que encontró la cabeza de Sebastián González, también al palo, y el arquero Thiago Cardozo terminó controlando.

Te puede interesar...

Embed

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Belgrano intentó adelantarse con el ingreso de Bryan Reyna, que generó peligro por los costados, pero ninguna de sus asistencias encontró destino de gol. En el final, Lucas Passerini fue la carta de ataque con varios centros, aunque sin éxito. Una caída de Reyna en el área encendió reclamos locales, pero el árbitro desestimó la infracción.

El partido se caracterizó por interrupciones y amonestaciones: Rodrigo Saravia y Leonardo Morales vieron la tarjeta amarilla en Belgrano, mientras que Nicolás Watson fue el primero en San Martín. En el complemento se sumaron Lucas Passerini y Lucas Menossi para el local, y Diego González, Marco Iacobellis y Horacio Tijanovich para la visita.

image

Con este resultado, Belgrano no pudo aprovechar la localía y se queda con un punto que sabe a poco. San Martín, en cambio, se lleva un empate que le sirve en la tabla, pero que no lo acerca a los puestos de vanguardia. Ambos equipos deberán ajustar su puntería y creatividad para la próxima fecha si quieren recuperar terreno en el campeonato.

Temas

Te puede interesar