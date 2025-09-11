Sanando las heridas: Macri y Larreta se reencontraron en un café

La escena ocurre en un momento de turbulencia para el PRO, que intenta recomponerse tras su pobre desempeño electoral y el avance de La Libertad Avanza. Analistas interpretan el gesto como una señal de distensión, especialmente luego de la fuerte interna que se desató cuando Larreta decidió competir con lista propia en las elecciones porteñas de mayo.

Si bien Macri y Larreta ya habían coincidido en la gala de la embajada de Brasil en el Teatro Colón, aquella vez no hubo saludo. Esta vez, en cambio, el contacto directo encendió especulaciones sobre una posible reconciliación política, clave para el futuro del espacio.

Rodríguez Larreta, que lanzará en diciembre su nuevo espacio Volvamos Buenos Aires para tener representación en la Legislatura de la Ciudad, viene de expresar su respaldo a los candidatos de Elisa Carrió para las elecciones nacionales del 26 de octubre. Macri, por su parte, mantiene un perfil bajo desde la derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, aunque sigue de cerca la reconfiguración de las alianzas opositoras.

En este contexto, el encuentro en Palermo podría marcar el inicio de una etapa de diálogo. Un saludo breve, pero cargado de señales, que vuelve a poner a Macri y Larreta en el centro de la escena política.