Tensión con gobernadores: Milei bloqueó la ley de distribución de ATN

El veto llega en medio de la reciente designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, con la misión de recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales. Apenas horas antes, Catalán había compartido una foto con varios de ellos —entre ellos Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo— que intentaban evitar la medida. Sin embargo, Milei no cedió.

“Es una ley que no tiene impacto fiscal. Representa 0,05% del PBI para 2025 y 0,15% para 2026. Nada, no afecta el superávit”, remarcaron en off varios gobernadores, que acusan al Ejecutivo de usar fondos que “pertenecen a las provincias para su propio ejercicio fiscal”.

Los ATN son recursos que se retienen antes de la coparticipación federal y que el Poder Ejecutivo puede utilizar ante emergencias o situaciones extraordinarias. Los mandatarios provinciales sostienen que el gobierno nacional ha retenido esos fondos de manera indebida, lo que motivó la sanción de la ley que ahora quedó bloqueada.

Próximos pasos en el Congreso

La Cámara Alta tendrá la última palabra: si el Senado logra los dos tercios de los votos, podrá rechazar el veto y mantener la ley en vigencia. En Diputados, la oposición también se muestra confiada en reunir una mayoría especial.

El debate se daría en las sesiones previstas para el 17 y el 24 de este mes, aunque el tratamiento podría adelantarse al jueves 18. Mientras tanto, la tensión política se profundiza, especialmente porque Milei había dado señales de “diálogo” tras la derrota electoral en Buenos Aires, algo que los gobernadores califican de “contradictorio”.

Con este decreto, el Presidente ratifica su estrategia de vetos totales, aun cuando otros intentos de bloqueo —como en la ley de emergencia en discapacidad— le significaron reveses parlamentarios.