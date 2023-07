Social le ganó el duelo de punteros a UVT y manda en soledad

Esta victoria dejó a Social con 43 puntos y mirando a todos desde arriba en las posiciones. Atrás aparecen Olimpia y UVT con 40 unidades que son los que darán pelea por el primero puesto.

La fecha 16 se completará el viernes a las 21.30 con Sarmiento vs. Bancaria S23; Lomas vs. Colón; Hispano vs. SEC; Unión vs. Huarpes y Valenciano vs. Estudiantil.