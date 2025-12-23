"
Simeone: 14 años como DT de Atlético de Madrid y va por la novena renovación

"El Cholo" tiene contrato hasta 2027, pero analiza una extensión del vínculo en el "Colchonero", que apuesta a las figuras de Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Atlético de Madrid le ofrecerá a Diego Simeone extender su contrato por novena vez como entrenador del “Colchonero”, club en el que está desde diciembre de 2011 y por ahora llega hasta 2027.

El principal motivo es que la Junta Directiva del “Aleti” considera que en estos 13 años el “Cholo” fue fundamental para quintuplicar el valor del club. La idea del club es construir un proyecto en torno a los futbolistas cuyo vínculo se extiende hasta 2030, entre ellos los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

En todo este tiempo, Simeone dirigió en 764 partidos (con 454 victorias, 1.304 goles a favor, ocho títulos arrebatados a Real Madrid y Barcelona y 13 participaciones consecutivas en la Champions).

La leyenda en cifras: El ciclo en el Atlético de Madrid

La gestión de Simeone en el club "Colchonero" (período 2012-2025) es una oda a la eficiencia y la competitividad. Durante este ciclo, el DT ha dirigido un total de 764 partidos, logrando 454 victorias, 166 empates y tan solo 144 derrotas.

Bajo su mando, el equipo ha anotado 1304 goles y ha recibido 645, manteniendo una efectividad del 66,67% de los puntos obtenidos. Lo más destacado de esta era es la cosecha de 8 títulos, distribuidos en diversas temporadas donde la regularidad fue la clave del éxito:

La mística del "Cholismo" se materializó rápidamente en las vitrinas. Durante la temporada 2011-2012, el equipo dio su primer gran paso al obtener su primer título bajo la conducción de Simeone, fundamentado en una base sólida de 19 victorias.

Sin embargo, el apogeo futbolístico llegaría inmediatamente después. Las campañas 2012-2013 y 2013-2014 quedaron registradas como periodos de excelencia absoluta, donde el club sumó dos títulos en cada una de esas temporadas. En ese lapso, el equipo alcanzó picos de rendimiento históricos, llegando a registrar la impactante cifra de 42 victorias en un solo año, un número que refleja la supremacía competitiva impuesta por el entrenador.

Lejos de conformarse, la estructura de Simeone continuó dando frutos a lo largo de los años, manteniendo al Atlético de Madrid en lo más alto del fútbol europeo y español. Nuevas consagraciones llegaron en las temporadas 2017-2018, 2018-2019 y 2020-2021, periodos en los que el club sumó un trofeo más en cada oportunidad.

Con estos logros, el estratega argentino logró completar un palmarés envidiable de 8 estrellas con el equipo madrileño, consolidando una de las eras más dominantes que se recuerden en la historia del fútbol moderno.

