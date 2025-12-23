Simeone: 14 años como DT de Atlético de Madrid y va por la novena renovación

La leyenda en cifras: El ciclo en el Atlético de Madrid

La gestión de Simeone en el club "Colchonero" (período 2012-2025) es una oda a la eficiencia y la competitividad. Durante este ciclo, el DT ha dirigido un total de 764 partidos, logrando 454 victorias, 166 empates y tan solo 144 derrotas.

Bajo su mando, el equipo ha anotado 1304 goles y ha recibido 645, manteniendo una efectividad del 66,67% de los puntos obtenidos. Lo más destacado de esta era es la cosecha de 8 títulos, distribuidos en diversas temporadas donde la regularidad fue la clave del éxito:

La mística del "Cholismo" se materializó rápidamente en las vitrinas. Durante la temporada 2011-2012, el equipo dio su primer gran paso al obtener su primer título bajo la conducción de Simeone, fundamentado en una base sólida de 19 victorias.

Sin embargo, el apogeo futbolístico llegaría inmediatamente después. Las campañas 2012-2013 y 2013-2014 quedaron registradas como periodos de excelencia absoluta, donde el club sumó dos títulos en cada una de esas temporadas. En ese lapso, el equipo alcanzó picos de rendimiento históricos, llegando a registrar la impactante cifra de 42 victorias en un solo año, un número que refleja la supremacía competitiva impuesta por el entrenador.

Lejos de conformarse, la estructura de Simeone continuó dando frutos a lo largo de los años, manteniendo al Atlético de Madrid en lo más alto del fútbol europeo y español. Nuevas consagraciones llegaron en las temporadas 2017-2018, 2018-2019 y 2020-2021, periodos en los que el club sumó un trofeo más en cada oportunidad.

Con estos logros, el estratega argentino logró completar un palmarés envidiable de 8 estrellas con el equipo madrileño, consolidando una de las eras más dominantes que se recuerden en la historia del fútbol moderno.