Selección Argentina: quiénes irían a la Copa América si la lista se amplia

Si finalmente se avanza con esta idea, el cuerpo técnico de la Albiceleste podría sumar, al menos, un futbolista por cada línea, a excepción de un arquero. Por lo tanto, esto le abriría la puerta a varios futbolistas que, a priori, podrían perderse la competencia.

En la defensa habría siete futbolistas ya confirmados, los que jugaron la Copa del Mundo, por lo que Marcos Acuña no tiene su presencia asegurada ya que pelea con Alejandro Garnacho. Si se abren lugares podrían entrar ambos. Mientras tanto, el tercer cupo sería para Guido Rodríguez, quien corre de atrás por la presencia de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, quien no había ido al Mundial por una lesión.

Más allá de que no hay certezas sobre la lista, no variaría mucho de los que vienen siendo parte del proceso. No obstante, hay varios juveniles que estarán en los Juegos Olímpicos y no parecen ser una opción para Lionel Scaloni, como Thiago Almada, Valentín Barco, Facundo Buonanotte y Ezequiel Fernández, quienes estarán en París, salvo que sus equipos, que no están obligados, no los quieran ceder.