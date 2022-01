Selección Argentina: Lionel Scaloni y Pablo Aimar tienen Covid-19

"Tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, nunca ha formado parte de la burbuja por ser contacto estrecho de un familiar, no ha podido negativizarse y no va a formar parte de la delegación. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos exigidos para estos casos", reveló el DT de la Albiceleste en su conferencia de prensa.

Quién dirigirá a la Selección Argentina si no está Lionel Scaloni

En este momento, el equipo está en manos de Roberto Ayala y Walter Samuel, los ayudantes de campo de Scaloni, dado que Pablo Aimar también dio positivo en los últimos testeos. Igualmente, si el Payasito da negativo en los próximos hisopados, sí podrá cruzar la frontera chilena y estar al frente del combinado nacional.

"Serán Walter y Roberto quienes acompañen al equipo, mas Diego Placente, que se suma al cuerpo técnico para dar una mano en este momento que, sinceramente desde que empezamos en la Selección, es el más estresante por todo lo que hemos pasado en estos días", explicó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Lucas Martínez Quarta también dio positivo

El defensor padeció coronavirus hace tres semanas y está recuperado, pero continúa con carga viral. Si bien el jugador ingresó al país con un hisopado negativo, el gran temor es que vuelva a ser detectable en el análisis que les harán a todos los jugadores cuando lleguen a Chile. Si esto ocurre, debería quedarse en tierras trasandinas para cumplir con el aislamiento durante los días estipulados.