Seguí la transmisión minuto a minuto de la última etapa de la Vuelta a San Juan

La Vuelta a San Juan contará con la organización de Pedal Club Olimpia, respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Secretaría de Deporte y Agencia Deportes San Juan, fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina y auspicio principal de Gobierno de San Juan.
A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:
Domingo 01 de febrero – Etapa 9 (en línea)
Link de streaming en vivo.
Departamento: Avenida Circunvalación – Capital.
Concentración: 14:15 horas, en intersección de Avenida José Ignacio de la Rosa y Caseros, frente a Municipalidad de la Ciudad de San Juan.
Largada: 15:30 horas.
Llegada: Avenida Circunvalación y Mendoza (sur).
Recorrido en tren controlado: Por Av. José Ignacio de la Roza al este hasta Av. Rawson, al sur hasta empalmar calle Güemes, hasta lateral Av. Circunvalación e ingresar al anillo y en cruce con calle Abraham Tapia, Vía Oficial KM0 (2,500km aprox.)
Recorrido en Carrera: Por Av. Circunvalación al llegar a calle Mendoza (sur) se recorrerán 9 (nueve) giros completos a la avenida y finalizar en Línea de Meta.
Total: 142,7 KM aprox.
Meta Montaña (0): no habrá.
Meta Sprint (3): en línea de meta, cumplido el primer giro (16,6 KM); en línea de meta, cumplido el cuarto giro (64,4 KM); y en línea de meta, cumplido el séptimo giro (112,6 KM).
