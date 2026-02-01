"
Seguí la transmisión minuto a minuto de la última etapa de la Vuelta a San Juan

El chileno Cristóbal Ramírez largó como líder de la General, mientras Tomás Contte se juega la carta para quedarse con la competencia.

La carrera de este domingo 01 de febrero será la última de la Vuelta y largará a las 15:30 horas, en Avenida José Ignacio de la Rosa y Caseros, frente a Municipalidad de la Ciudad de San Juan. La etapa se podrá ver en vivo en el perfil de SI SAN JUAN en YouTube.

Desde el viernes 23 de enero al domingo 01 de febrero de 2026, en la provincia se celebrará la 41° edición de la Vuelta a San Juan. La competencia de ciclismo en ruta recorrerá varios departamentos; y contará con un prólogo y nueve etapas, incluida una contrarreloj individual.

Esta competencia, destinada a ciclistas masculinos de categoría Sub 23 y Elite, contará con la presencia de renombrados equipos locales, nacionales e internacionales de países aledaños.

La Vuelta a San Juan contará con la organización de Pedal Club Olimpia, respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Secretaría de Deporte y Agencia Deportes San Juan, fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina y auspicio principal de Gobierno de San Juan.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Domingo 01 de febrero – Etapa 9 (en línea)

Link de streaming en vivo.

Departamento: Avenida Circunvalación – Capital.

Concentración: 14:15 horas, en intersección de Avenida José Ignacio de la Rosa y Caseros, frente a Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Largada: 15:30 horas.

Llegada: Avenida Circunvalación y Mendoza (sur).

Recorrido en tren controlado: Por Av. José Ignacio de la Roza al este hasta Av. Rawson, al sur hasta empalmar calle Güemes, hasta lateral Av. Circunvalación e ingresar al anillo y en cruce con calle Abraham Tapia, Vía Oficial KM0 (2,500km aprox.)

Recorrido en Carrera: Por Av. Circunvalación al llegar a calle Mendoza (sur) se recorrerán 9 (nueve) giros completos a la avenida y finalizar en Línea de Meta.

Total: 142,7 KM aprox.

Meta Montaña (0): no habrá.

Meta Sprint (3): en línea de meta, cumplido el primer giro (16,6 KM); en línea de meta, cumplido el cuarto giro (64,4 KM); y en línea de meta, cumplido el séptimo giro (112,6 KM).

