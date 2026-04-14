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Se terminó el ciclo Martos: San Martín busca un golpe de timón urgente

Tras la caída ante Atlanta, el DT dejó su cargo de común acuerdo. El equipo está en el fondo y la dirigencia acelera por un reemplazo.

La derrota frente a Atlanta en el Hilario Sánchez no fue una más: terminó de sellar un ciclo que nunca logró afirmarse. Este martes, luego de una reunión entre Ariel Martos y la dirigencia de San Martín de San Juan, se oficializó su salida de común acuerdo en medio de un contexto marcado por la urgencia y la falta de resultados.

Martos había asumido con el objetivo de rearmar un equipo golpeado tras el descenso, pero el proceso nunca terminó de despegar. En su corto ciclo, el Verdinegro apenas sumó una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, números que lo dejaron con solo siete puntos sobre 27 posibles.

El impacto en la tabla es directo: San Martín cayó al puesto 16 de la Zona B y quedó comprometido en la pelea baja, lejos de cualquier expectativa de protagonismo. La falta de respuestas futbolísticas, sumada a una racha que se extendió más de lo tolerable, fue desgastando el respaldo interno y externo.

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El partido ante Atlanta expuso nuevamente las falencias: un equipo que no logró sostener ventajas y que volvió a mostrar fragilidad en momentos clave. Ese desenlace aceleró una decisión que ya se venía evaluando.

Ahora, la dirigencia trabaja contrarreloj para definir al sucesor. El margen es mínimo y el calendario no da respiro: el próximo compromiso será ante Midland, un rival que atraviesa un presente sólido y que aparece como una prueba exigente para el inicio de una nueva etapa.

El desafío inmediato será recuperar competitividad y, sobre todo, una identidad de juego que hoy parece diluida. En un torneo largo y desgastante como la Primera Nacional, el tiempo perdido suele pagarse caro.

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