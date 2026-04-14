La derrota frente a Atlanta en el Hilario Sánchez no fue una más: terminó de sellar un ciclo que nunca logró afirmarse. Este martes, luego de una reunión entre Ariel Martos y la dirigencia de San Martín de San Juan, se oficializó su salida de común acuerdo en medio de un contexto marcado por la urgencia y la falta de resultados.
Se terminó el ciclo Martos: San Martín busca un golpe de timón urgente
Tras la caída ante Atlanta, el DT dejó su cargo de común acuerdo. El equipo está en el fondo y la dirigencia acelera por un reemplazo.