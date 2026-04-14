Se terminó el ciclo Martos: San Martín busca un golpe de timón urgente

Martos había asumido con el objetivo de rearmar un equipo golpeado tras el descenso, pero el proceso nunca terminó de despegar. En su corto ciclo, el Verdinegro apenas sumó una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, números que lo dejaron con solo siete puntos sobre 27 posibles.

El impacto en la tabla es directo: San Martín cayó al puesto 16 de la Zona B y quedó comprometido en la pelea baja, lejos de cualquier expectativa de protagonismo. La falta de respuestas futbolísticas, sumada a una racha que se extendió más de lo tolerable, fue desgastando el respaldo interno y externo.