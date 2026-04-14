Una noticia impactante sacudió a la MLS. Javier Mascherano decidió dar un paso al costado como director técnico del Inter Miami y puso fin a su ciclo de manera abrupta. El club, que tiene como principal estrella a Lionel Messi y que es el actual campeón del torneo estadounidense, brindó más detalles en un comunicado.
Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami
El Jefecito, que lideró al equipo de Lionel Messi al primer título de la MLS, dejó el cargó en el comienzo de la nueva temporada