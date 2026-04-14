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Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

El Jefecito, que lideró al equipo de Lionel Messi al primer título de la MLS, dejó el cargó en el comienzo de la nueva temporada

Una noticia impactante sacudió a la MLS. Javier Mascherano decidió dar un paso al costado como director técnico del Inter Miami y puso fin a su ciclo de manera abrupta. El club, que tiene como principal estrella a Lionel Messi y que es el actual campeón del torneo estadounidense, brindó más detalles en un comunicado.

“Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de Inter Miami y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”, escribió el club con sede en Florida en sus redes sociales.

“Quiero informar a todos que, por razones personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador en jefe del Inter Miami. En primer lugar, me gustaría agradecer al club por la confianza que depositaron en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables. También quiero agradecer a los aficionados y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos", dijo Mascherano según el comunicado de prensa emitido por Las Garzas.

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El entrenador argentino de 41 años agregó a sus declaraciones: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseando al Inter Miami lo mejor en el futuro. No tengo dudas de que el club continuará alcanzando éxitos en el porvenir. Les envío a todos un fuerte abrazo, y gracias por todo”.

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Por su parte, el propietario principal Jorge Mas, expresó: “Javier será para siempre parte de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami. No solo por ser pieza clave en logros inolvidables, como ganar la MLS Cup y el histórico desempeño del equipo en la Copa Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al liderar al equipo. Respetamos su decisión y le estamos profundamente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole todo lo mejor en su futuro profesional y personal”.

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