Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

“Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de Inter Miami y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”, escribió el club con sede en Florida en sus redes sociales.

“Quiero informar a todos que, por razones personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador en jefe del Inter Miami. En primer lugar, me gustaría agradecer al club por la confianza que depositaron en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables. También quiero agradecer a los aficionados y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos", dijo Mascherano según el comunicado de prensa emitido por Las Garzas.