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Imputaron a González, acusado por la muerte de un motociclista en Capital

A más de dos meses del siniestro en Capital, la Justicia imputó al conductor acusado de provocar el choque que terminó con la muerte de un motociclista de 40 años.

A más de dos meses del siniestro vial que terminó en tragedia en una de las esquinas más transitadas de Capital, la Justicia avanzó con la formalización de la imputación contra el automovilista señalado como responsable del hecho. La audiencia se realizó en las últimas horas y marcó el inicio formal de la Investigación Penal Preparatoria, que tendrá un plazo de seis meses.

El caso está en manos del fiscal Francisco Nicolía, quien expuso la reconstrucción del hecho ocurrido el 2 de febrero al mediodía, en la intersección de Avenida Libertador y Patricias Sanjuaninas. Según la hipótesis fiscal, González, de 65 años, conducía un Renault Megane II gris por Libertador, en sentido desde Santa Lucía hacia el centro. Realizó una maniobra indebida al intentar girar hacia el sur, cruzándose de carril e invadiendo la mano contraria.

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En ese momento, una motocicleta circulaba en sentido opuesto y no pudo evitar el impacto. El choque fue frontal y de gran violencia, dejando al conductor del rodado menor en estado crítico desde el primer momento.

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La víctima, Fernando Mauro Allis, de 40 años, fue trasladada de urgencia y permaneció internada durante casi un mes. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 28 de febrero como consecuencia de graves lesiones medulares provocadas por el impacto.

Uno de los datos incorporados al expediente es que el test de alcoholemia realizado al automovilista dio resultado negativo. Sin embargo, la investigación se centra en la maniobra imprudente como factor determinante del siniestro.

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El juez de garantías Sergio López Martí resolvió habilitar la investigación por seis meses y dispuso medidas coercitivas contra el imputado: deberá presentarse periódicamente en la comisaría de su jurisdicción y no podrá salir de la provincia sin autorización judicial.

En paralelo, la defensa solicitó tiempo para analizar una posible salida alternativa, como un juicio abreviado, por lo que aún no está definido si la causa avanzará hacia un debate oral.

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