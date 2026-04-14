Imputaron a González, acusado por la muerte de un motociclista en Capital

image

La víctima, Fernando Mauro Allis, de 40 años, fue trasladada de urgencia y permaneció internada durante casi un mes. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 28 de febrero como consecuencia de graves lesiones medulares provocadas por el impacto.

Uno de los datos incorporados al expediente es que el test de alcoholemia realizado al automovilista dio resultado negativo. Sin embargo, la investigación se centra en la maniobra imprudente como factor determinante del siniestro.

image

El juez de garantías Sergio López Martí resolvió habilitar la investigación por seis meses y dispuso medidas coercitivas contra el imputado: deberá presentarse periódicamente en la comisaría de su jurisdicción y no podrá salir de la provincia sin autorización judicial.

En paralelo, la defensa solicitó tiempo para analizar una posible salida alternativa, como un juicio abreviado, por lo que aún no está definido si la causa avanzará hacia un debate oral.