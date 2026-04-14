A más de dos meses del siniestro vial que terminó en tragedia en una de las esquinas más transitadas de Capital, la Justicia avanzó con la formalización de la imputación contra el automovilista señalado como responsable del hecho. La audiencia se realizó en las últimas horas y marcó el inicio formal de la Investigación Penal Preparatoria, que tendrá un plazo de seis meses.
Imputaron a González, acusado por la muerte de un motociclista en Capital
A más de dos meses del siniestro en Capital, la Justicia imputó al conductor acusado de provocar el choque que terminó con la muerte de un motociclista de 40 años.