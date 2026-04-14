Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y se metió en semifinales de Champions

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La rápida desventaja hizo que el Colchonero se refugiara cerca de su arco y fue donde el arquero argentino brilló con una gran cantidad de intervenciones para salvar a su equipo. Tantas chances de gol claras acumuló el Barca, que Dani Olmo asistió a Ferrán para el que el delantero la cruce de zurda al ángulo y ponga el 2-0 a los 24 minutos.

Frente a este resultado, los del Cholo Simeone empezaron a reaccionar. Se pararon unos metros más adelante, presionar mucho la salida del visitante y los contragolpes empezar a generar peligro. Fue con uno de estos últimos cuando Marcos Llorente desbordó por derecha y encontró a Lookman para que este establezca el 1-2, trayendo un poco de tranquilidad en las tribunas.

Atlético Madrid levantó sobre el cierre del primer tiempo y dejó buenas sensaciones de cara a lo que restaba del encuentro.

Una clase táctica del Cholo en el complemento

Atlético Madrid empezó el segundo tiempo un poco dormido y una jugada con una par de rebotes en el área, Torres decretaba el 3-1 pero el VAR advirtió que estaba en fuera de juego, por lo que anularon el gol.

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Luego de ese momento, el Colchonero se adueñó de las acciones del partido por completo. Los jugadores del Cholo se pararon en el campo rival y anularon por completo los intentos del Barcelona por atacar.

Los ingresos de Nico González y Alex Baena le dieron otra vitalidad al equipo con piernas frescas para ahogar a los jugadores del conjunto visitante. Para inclinar aún más la balanza para el local, Eric García se fue expulsado por una infracción sobre Alexander Sorloth que se escapaba mano a mano con Joan García.

Los últimos cinco minutos del partido Atlético Madrid se metió atrás y Barcelona empezó a llenarle el área de centros. A pesar de esto, el Colchonero resistió y logró cerrar la serie para meterse en las semifinales de la UEFA Chaions League.