La foto en cuestión no es otra que la que salió en la portada del perfil que Wanda ya tiene en la página, donde también trabajan otras famosas como Barby Silenzi, Adabel Guerrero o María Fernanda Callejón. “Bienvenidos a mi cuenta oficial en Divasplay. Acá me vas a ver como nunca me viste”, puede leerse junto a la más que sensual fotografía.

Lo cierto es que este jueves, después de que la mayor de las Nara hiciera el anuncio desde sus redes, el periodista Sebastián 'Pampito' Perello Aciar reveló en Intrusos (América TV) que si con este negocio le va bien, Wanda podría ganar más de un millón de dólares durante este 2024.