Champions League: PSG aplastó al Chelsea y el Real eliminó al City

Por su parte, el Real Madrid también resolvió su serie con autoridad. Luego del 3-0 conseguido en la ida, volvió a imponerse fuera de casa por 2-1, para cerrar un global de 5-1 y eliminar al Manchester City sin sobresaltos.

El equipo logró sostener el resultado pese a un inicio exigente, donde tuvo que responder ante la presión rival. Con el correr de los minutos, encontró mayor control del partido y terminó de definir la serie con eficacia, asegurando su lugar en la próxima instancia. Ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá de otra llave con clara ventaja para uno de los equipos.

Una remontada que sorprendió a todos

En paralelo, la jornada también dejó una de las grandes historias del torneo. Sporting Lisboa revirtió una serie que parecía perdida, tras caer 3-0 en la ida, y logró una goleada en la revancha para igualar el global y llevar la definición al tiempo suplementario.

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Allí, el equipo portugués golpeó rápido y terminó de construir un 5-0 final, completando una remontada contundente que lo depositó en los cuartos de final.

El resultado no solo significó la clasificación, sino también uno de los regresos más impactantes de la competencia reciente, consolidando al equipo como una de las sorpresas de esta edición.