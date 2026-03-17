Champions League: PSG aplastó al Chelsea y el Real eliminó al City
El equipo francés goleó al Chelsea y el Real Madrid dejó afuera al City. Además, Sporting Lisboa firmó una remontada histórica y se metió entre los ocho mejores.
La Champions League entró en su etapa decisiva y dejó una jornada marcada por goleadas, autoridad y una remontada histórica. Paris Saint-Germain y Real Madrid avanzaron con claridad a los cuartos de final, mientras que Sporting Lisboa protagonizó uno de los golpes más impactantes del torneo.
El conjunto francés no dejó lugar a dudas y volvió a imponerse con contundencia. Tras el 5-2 en la ida, selló la serie con un 3-0 como visitante, para cerrar un global de 8-2 que lo posiciona como uno de los grandes candidatos. El equipo mostró solidez, eficacia y control absoluto del juego, sin permitir reacción del rival en ningún momento de la serie.
Ahora, ya instalado entre los ocho mejores, deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá de otra de las llaves aún en disputa.
Por su parte, el Real Madrid también resolvió su serie con autoridad. Luego del 3-0 conseguido en la ida, volvió a imponerse fuera de casa por 2-1, para cerrar un global de 5-1 y eliminar al Manchester City sin sobresaltos.
El equipo logró sostener el resultado pese a un inicio exigente, donde tuvo que responder ante la presión rival. Con el correr de los minutos, encontró mayor control del partido y terminó de definir la serie con eficacia, asegurando su lugar en la próxima instancia. Ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá de otra llave con clara ventaja para uno de los equipos.
Una remontada que sorprendió a todos
En paralelo, la jornada también dejó una de las grandes historias del torneo. Sporting Lisboa revirtió una serie que parecía perdida, tras caer 3-0 en la ida, y logró una goleada en la revancha para igualar el global y llevar la definición al tiempo suplementario.
Allí, el equipo portugués golpeó rápido y terminó de construir un 5-0 final, completando una remontada contundente que lo depositó en los cuartos de final.
El resultado no solo significó la clasificación, sino también uno de los regresos más impactantes de la competencia reciente, consolidando al equipo como una de las sorpresas de esta edición.