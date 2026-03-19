La Champions League 2025-26 ingresó en su etapa final y sólo tiene a ocho equipos en carrera por la "Orejona". Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid serán los representantes españoles. Arsenal y Liverpool son los ingleses que continúan en carrera. Los otros: PSG de Francia, Sporting de Portugal y Bayern Munich de Alemania.
Confirmaron días y horarios para los cuartos de la Champions
La Champions League disputará del 7 al 15 de abril las series de cuartos de final y tendrá cruces imperdibles.