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Confirmaron días y horarios para los cuartos de la Champions

La Champions League disputará del 7 al 15 de abril las series de cuartos de final y tendrá cruces imperdibles.

La Champions League 2025-26 ingresó en su etapa final y sólo tiene a ocho equipos en carrera por la "Orejona". Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid serán los representantes españoles. Arsenal y Liverpool son los ingleses que continúan en carrera. Los otros: PSG de Francia, Sporting de Portugal y Bayern Munich de Alemania.

Arsenal, el mejor de la fase regular, se cruzará ante Sporting de Portugal. Barcelona irá contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y los argentinos. PSG volverá a cruzarse con Liverpool y Real Madrid tendrá un durísimo examen ante Bayern Munich.

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La UEFA confirmó los días y horarios para los cruces de cuartos de final:

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Juegos de ida:

Martes 7 de abril

16.00; Sporting - Arsenal

16.00; Real Madrid - Bayern Munich

Miércoles 8 de abril

16.00; Barcelona - Atlético de Madrid

16.00; PSG - Liverpool

Las revanchas:

Martes 14 de abril

16.00; Arsenal - Sporting

16.00; Bayern Munich - Real Madrid

Miércoles 15 de abril

16.00; Atlético de Madrid - Barcelona

16.00; Liverpool - PSG

FUENTE: noticias argentinas

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