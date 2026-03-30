El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, lanzó una clara advertencia hacia los jugadores: “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”. En la previa del partido ante Zambia, Scaloni habló en conferencia de prensa y no se mostró para nada conforme con el partido que hicieron sus dirigidos el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1.
Scaloni: "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas"
El director técnico de la Selección argentina no se mostró para nada conforme con la actuación de sus dirigidos ante Mauritania.