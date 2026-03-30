Scaloni: "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas"

Además, adelantó que “el siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.

Por otra parte, reveló que tiene probablemente “Messi mañana va a estar desde el inicio”, y se refirió a los cambios que hizo frente a Mauritania en “La Bombonera”: “Quería darle a Julián un poco de descanso. Nico González también venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”.

Además, dio detalles sobre el equipo que parará este martes: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

Por último, habló acerca de su posible renovación: “Este lugar es posiblemente el lugar en el que todo argentino desea estar. Más que eso es difícil. Los tiempos para mí no son importantes, tengo la cabeza en otro lado”.