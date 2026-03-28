Univeristario ganó y se asegurió un lugar en el torneo nacional

El equipo dirigido por Fernando Torcivia mostró solidez en distintos pasajes del encuentro, apoyado en una estructura defensiva firme, presión alta y un funcionamiento dinámico en el juego de los backs. Estas herramientas le permitieron controlar el desarrollo durante buena parte del partido.

En el tramo final, Universitario debió afrontar un contexto adverso debido a la inferioridad numérica, situación que exigió una respuesta colectiva desde lo físico y lo mental. En ese escenario, los forwards asumieron un rol determinante, sosteniendo la intensidad y defendiendo el resultado hasta el cierre.