"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Universitario

Univeristario ganó y se asegurió un lugar en el torneo nacional

El conjunto sanjuanino superó 27-22 a Jockey Club en Tucumán y se aseguró un lugar en la Zona 6, del Torneo del Interior, tras más de dos décadas.

Universitario consiguió un triunfo de gran relevancia institucional y deportiva al imponerse por 27-22 frente a Jockey Club en Tucumán, resultado que le permitió sellar su clasificación al Torneo del Interior B. De esta manera, el conjunto sanjuanino regresa a la escena nacional luego de 22 años.

El equipo dirigido por Fernando Torcivia mostró solidez en distintos pasajes del encuentro, apoyado en una estructura defensiva firme, presión alta y un funcionamiento dinámico en el juego de los backs. Estas herramientas le permitieron controlar el desarrollo durante buena parte del partido.

En el tramo final, Universitario debió afrontar un contexto adverso debido a la inferioridad numérica, situación que exigió una respuesta colectiva desde lo físico y lo mental. En ese escenario, los forwards asumieron un rol determinante, sosteniendo la intensidad y defendiendo el resultado hasta el cierre.

Te puede interesar...

Síntesis

Jockey Club 22

Try: Juan Ignacio Manson, José Luis Casagrande, Luciano Salazar, Try Penal (scrum)

Conversión: -.

Penal: -.

Universitario 27

Try: Francisco Marcucci, Vito Sambrizzi (x2).

Conversión: Geronimo Arabel (x4).

Penal: Geronimo Arabel (x2).

Resultado parcial: Jockey Club 05-13 Universitario

Amonestaciones

Amarilla: Santino Atencio (UNI), Julián Aguiar (UNI), Agustín Estigarribia (JRC), Lautaro Torcivia (UNI), Geronimo Pastore (UNI), Tomás Montilla (UNI).

Roja: -.

Temas

Te puede interesar