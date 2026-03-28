Universitario consiguió un triunfo de gran relevancia institucional y deportiva al imponerse por 27-22 frente a Jockey Club en Tucumán, resultado que le permitió sellar su clasificación al Torneo del Interior B. De esta manera, el conjunto sanjuanino regresa a la escena nacional luego de 22 años.
Univeristario ganó y se asegurió un lugar en el torneo nacional
El conjunto sanjuanino superó 27-22 a Jockey Club en Tucumán y se aseguró un lugar en la Zona 6, del Torneo del Interior, tras más de dos décadas.