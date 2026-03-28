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Floja actuación de Colapinto en la tercera práctica del GP de Japón

De esta manera, Colapinto sigue sin sentirse cómodo en el Circuito de Suzuka, que es uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1, ya que en la práctica libre 1 había finalizado 16° y en la segunda tanda de entrenamientos, 17°.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 17° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

El argentino registró un mejor tiempo de 1:31,759 y quedó a dos segundos y 392 milésimas del líder de la sesión, que fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

De esta manera, Colapinto sigue sin sentirse cómodo en el Circuito de Suzuka, que es uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1, ya que en la práctica libre 1 había finalizado 16° y en la segunda tanda de entrenamientos, 17°.

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Además, su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly, tuvo una sólida performance para quedar décimo, a un segundo y 720 milésimas de Antonelli.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli, que viene de ganar el GP de China, lideró y le sacó 254 milésimas a su compañero de equipo en Mercedes, que es el británico George Russell.

En la tercera posición terminó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 10 lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y Gasly.

La actividad en el GP de Japón continuará a las 3 de la madrugada de este sábado, horario en el que iniciará la clasificación.

FUENTE: noticiasargentinas.com

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