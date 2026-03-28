El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 17° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Floja actuación de Colapinto en la tercera práctica del GP de Japón
De esta manera, Colapinto sigue sin sentirse cómodo en el Circuito de Suzuka, que es uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1, ya que en la práctica libre 1 había finalizado 16° y en la segunda tanda de entrenamientos, 17°.