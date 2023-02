Scaloni pidió no hablar sobre su renovación con Argentina

El director técnico quedó en viajar en las próximas semanas a Buenos Aires para negociar y todo indica que las partes llegarán a un resultado positivo para que Scaloni al frente de la "albiceleste".

"Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó (en Qatar), contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenadores. Estoy en mi lugar (Scaloni reside desde hace varios años en Mallorca), con mi familia y disfrutando del día a día, en eso la vida no me cambiado mucho", dijo el DT.

"Nunca renegué de que la gente me conozca", bromeó acerca de la nueva fama tras ser campeón del mundo.

En cuanto al Mundial que ganó el seleccionado argentino, Scaloni criticó la fecha elegida para Qatar porque los jugadores "no llegaron descansados" debido a que en octubre hubo "mucha carga en la agenda".

"Todos pensamos que los jugadores iban a llegar descansados y el mes de octubre fue de mucha carga de partidos. Llegaron muy justos, todo lo contrario de lo que pensábamos. Hablo de los míos y por lo que sé de muchos otros", explicó.

"A los clubes les trastocó un poco. No ha sido fácil, fue un acierto el Mundial en una ciudad con desplazamientos muy cómodos. Y también para el hincha fue un acierto en ese sentido, pero las fechas eran esas", concluyó.