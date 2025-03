Scaloni no se calló nada tras los dichos de Raphinha

El delantero de Barcelona y una de las grandes figuras del Scratch calentó la previa del encuentro al asegurar que "vamos a darle una paliza" a la Scaloneta, aunque sentenció con " en el campo y fuera si hace falta". Ante este escenario, el DT argentino decidió bajar un poco los humos. "No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol", expresó. "Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Todos quieren ganar, no tiene por qué pasarse de ahí", completó.

"Mañana esperamos un partido similar al de Uruguay. Sabemos que dentro de un partido podés dominar y te pueden dominar. Brasil tiene potencial para dominarte porque es una de las selecciones más grandes del mundo y estaremos preparados para eso", declaró ante los medios. "También para contrarrestar y jugar nuestro partido, en campo de ellos, y muy atentos a las contras. Intentaremos ser protagonistas con el balón, creemos que podemos disputarles la pelota. Con los jugadores que tenemos a disposición, nuestra meta será ganar el dominio de la pelota para ser eficaz con ella", agregó.