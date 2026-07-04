Garrafa Hogar visitará Rawson, 9 de Julio, Chimbas y Calingasta

9 a 10 horas en la Plaza Bolaños (calle Gabriela Mistral y 20 de junio, Villa Bolaños)

9 a 10 horas en la Unión Vecinal de Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927, entre República del Líbano y Confraternidad Americana)

10:15 a 11:15 horas en la Plaza Barrio Serranías del Sur

10:30 a 11 horas en la Capilla de Villa Navidad

11 a 12 horas en la Plaza barrio Búbica (calle Florida e Irma Búbica)

11:30 a 12 horas en el Barrio Güemes (calle Florida 174, entre José Ingenieros y Francia)

12:15 a 13:15 horas en el Club Sport Boy (Godoy Cruz 101, esquina Roque Sáenz Peña, Barrio Malvinas Argentinas)

12:30 a 13 horas en la esquina de Florida y calle Vieja

13:30 a 14:30 horas en la Plaza Villa San Damián

Martes 7 en el departamento 9 de Julio:

9 a 10 horas en la Plaza María Rosa Mística (Alto de Sierra)

10:30 a 11:30 horas en la Plaza Fiorito

12 a 13 horas en la Plaza de Las Chacritas

Miércoles 8 en Chimbas:

9 a 10 horas en la Plaza Villa del Milagro (calle 1 de julio)

10:30 a 11:30 horas en Villa María (calle Centenario 1108)

12 a 13 horas en el Lote Hogar 59

Jueves 9 es feriado

Viernes 10 en Calingasta:

9 a 10 horas en la Plaza Patricia Sanjuanina (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)

10:30 a 11 horas en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberías)

11:30 a 12 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)

12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Las Heras y Av. Roca, Barreal).