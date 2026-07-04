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Suspendieron el entrenamiento de la Argentina por tormentas en Miami

La práctica de la Selección Argentina fue cancelada debido al protocolo que rige en Estados Unidos ante la actividad eléctrica.

Se suspendió el entrenamiento matutino del sábado de la Selección Argentina por las tormentas que azotan a la ciudad de Miami. Debido al protocolo que rige en Estados Unidos ante la actividad eléctrica, los futbolistas realizaron trabajos en el gimnasio tras la sufrida victoria ante Cabo Verde que otorgó el boleto a los octavos de final del Mundial.

El plantel argentino se iba a entrenar este sábado desde las 11.15 hora local -13.15 de Argentina- luego de los desgastantes 120 minutos en el Miami Stadium por los dieciseisavos de final. Aquellos que jugaron más de media hora iban a hacer trabajos regenerativos, mientras que los que tuvieron poca o nula participación iban a realizar ejercicios más intensos en campo.

Además, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni iba a poner el foco en los tres que terminaron con algunos inconvenientes físicos: Facundo Medina debió salir acalambrado sobre el final del tiempo regular, Enzo Fernández también se acalambró pero pudo terminar y Nicolás González se torció el tobillo en el alargue y estuvo algunos minutos tirado en el suelo.

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FUENTE: TyC Sports

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