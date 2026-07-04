Se suspendió el entrenamiento matutino del sábado de la Selección Argentina por las tormentas que azotan a la ciudad de Miami. Debido al protocolo que rige en Estados Unidos ante la actividad eléctrica, los futbolistas realizaron trabajos en el gimnasio tras la sufrida victoria ante Cabo Verde que otorgó el boleto a los octavos de final del Mundial.
Suspendieron el entrenamiento de la Argentina por tormentas en Miami
La práctica de la Selección Argentina fue cancelada debido al protocolo que rige en Estados Unidos ante la actividad eléctrica.