Suspendieron el entrenamiento de la Argentina por tormentas en Miami

El plantel argentino se iba a entrenar este sábado desde las 11.15 hora local -13.15 de Argentina- luego de los desgastantes 120 minutos en el Miami Stadium por los dieciseisavos de final. Aquellos que jugaron más de media hora iban a hacer trabajos regenerativos, mientras que los que tuvieron poca o nula participación iban a realizar ejercicios más intensos en campo.

Además, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni iba a poner el foco en los tres que terminaron con algunos inconvenientes físicos: Facundo Medina debió salir acalambrado sobre el final del tiempo regular, Enzo Fernández también se acalambró pero pudo terminar y Nicolás González se torció el tobillo en el alargue y estuvo algunos minutos tirado en el suelo.