La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la siembra de 600 reproductores de pejerrey en el dique Punta Negra como parte de una estrategia destinada a fortalecer el ciclo reproductivo natural de la especie. La medida favorece el aporte de ejemplares de Pejerrey al sistema acuático y contribuye a sostener el equilibrio del ecosistema.
Sembraron 600 reproductores de pejerrey en el dique Punta Negra
Ambiente incorporó ejemplares de pejerrey reproductor para fortalecer el ciclo natural de la especie y consolidar el equilibrio del ecosistema del embalse.