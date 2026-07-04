"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > pejerrey

Sembraron 600 reproductores de pejerrey en el dique Punta Negra

Ambiente incorporó ejemplares de pejerrey reproductor para fortalecer el ciclo natural de la especie y consolidar el equilibrio del ecosistema del embalse.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la siembra de 600 reproductores de pejerrey en el dique Punta Negra como parte de una estrategia destinada a fortalecer el ciclo reproductivo natural de la especie. La medida favorece el aporte de ejemplares de Pejerrey al sistema acuático y contribuye a sostener el equilibrio del ecosistema.

Los ejemplares liberados tienen entre 20 y 25 centímetros de longitud. Este tamaño incrementa las posibilidades de supervivencia, ya que presentan menor vulnerabilidad frente a depredadores que los alevines.

La intervención se concretó durante la temporada invernal, cuando las condiciones ambientales resultan más favorables para la especie. Las bajas temperaturas reducen el estrés durante el traslado y la liberación, mejoran la adaptación al embalse y disminuyen el riesgo de enfermedades.

Te puede interesar...

Además, los peces disponen de varios meses para adaptarse antes de la llegada de las temperaturas elevadas del verano. En este período también suele registrarse una menor presión por depredación de otras especies y una menor actividad de pesca, factores que favorecen su desarrollo.

Con esta acción, la Secretaría de Ambiente continúa impulsando medidas de manejo que permiten conservar la biodiversidad acuática y fortalecer los recursos naturales de la provincia. La estrategia contribuye a preservar una especie de importancia ecológica y recreativa, mediante decisiones basadas en criterios técnicos y orientadas al desarrollo sostenible.

Temas

Te puede interesar