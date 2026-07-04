Sembraron 600 reproductores de pejerrey en el dique Punta Negra

Los ejemplares liberados tienen entre 20 y 25 centímetros de longitud. Este tamaño incrementa las posibilidades de supervivencia, ya que presentan menor vulnerabilidad frente a depredadores que los alevines.

La intervención se concretó durante la temporada invernal, cuando las condiciones ambientales resultan más favorables para la especie. Las bajas temperaturas reducen el estrés durante el traslado y la liberación, mejoran la adaptación al embalse y disminuyen el riesgo de enfermedades.