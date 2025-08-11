"
Sanjuaninos en el Top 8: victorias agónicas de San Juan RC y Universitario

San Juan Rugby Club logró un triunfo histórico 32-31 ante Marista con un penal en el último minuto de Juan Pablo “Tito” Castro, figura con 27 puntos. Universitario también festejó al imponerse 32-24 en su visita a Teqüe en Mendoza. En Copa Plata, Alfiles ganó, pero Huazihul y Jockey cayeron en sus compromisos.

El Piuquén vivió una tarde inolvidable en Santa Lucía. En un partido electrizante ante el poderoso Marista de Mendoza, el equipo sanjuanino se quedó con la victoria por 32-31 gracias a un penal convertido en la última jugada por Juan Pablo “Tito” Castro. El apertura fue la gran figura de la jornada al marcar 27 de los puntos de su equipo.

Con este resultado, San Juan RC escaló hasta el tercer puesto de la tabla general del Top 8 con 13 unidades, fruto de tres victorias y una sola derrota. El próximo compromiso será el fin de semana que viene, en Mendoza, ante Los Tordos de Guaymallén, líderes con 16 puntos.

Alineación de San Juan RC:

1- Sebastián Diez, 2- Manuel Cúneo, 3- Agustín Rodríguez, 4- Juan Cruz Yuba, 5- Mateo Licciardi, 6- Javier Wiernes, 7- Juan Pablo Venier, 8- Lautaro Gil, 9- Joaquín Farre, 10- Bautista Cúneo, 11- Emanuel Reinoso, 12- Felipe González, 13- Santiago Peñafort, 14- Rodrigo Perello, 15- Juan Pablo Castro.

Universitario ganó en Mendoza y se prende arriba

El otro representante sanjuanino en el Top 8, Universitario, también celebró. En su visita a Teqüe en Maipú, Mendoza, se impuso 32-24 en un partido parejo. Los tries de Juan Martín Echegaray y Nicolás Buloz fueron claves para asegurar el triunfo.

Con esta victoria, Universitario suma 12 puntos y se ubica cuarto en la tabla, apenas un puesto por debajo de San Juan RC. El próximo sábado recibirá en Pocito a Mendoza Rugby, que se encuentra anteúltimo con 4 unidades.

Alineación de Universitario:

1- Esteban Pagés, 2- Nicolás Martínez, 3- Alan Pedrol, 4- Juan Ignacio del Carril, 5- Bautista Sambrizzi, 6- Juan Francisco Caroprese, 7- Francisco Marcucci, 8- Santiago Baldi, 9- Juan Martín Echegaray, 10- Gerónimo Arabel, 11- Gerónimo Adarvez, 12- Agustín Sales, 13- Andrés Buloz, 14- Nicolás Buloz, 15- Gerónimo Pastore.

Copa Plata: alegrías y derrotas para los sanjuaninos

En la segunda división, Alfiles fue el único equipo sanjuanino que logró ganar. En Rivadavia, el Elefante se impuso 32-31 a Universitario de Mendoza, sumando 9 puntos y colocándose quinto en la tabla. En la próxima fecha visitará a Peumayén.

En tanto, Huazihul y Jockey no pudieron sumar de a cuatro. Los Caciques cayeron ante Banco, mientras que Jockey perdió frente a Tacurú. En la tabla, Jockey se mantiene tercero con 11 puntos, mientras que Huazihul sigue anteúltimo con 4 unidades. En la próxima jornada se enfrentarán entre sí.

