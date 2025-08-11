Sanjuaninos en el Top 8: victorias agónicas de San Juan RC y Universitario

1- Sebastián Diez, 2- Manuel Cúneo, 3- Agustín Rodríguez, 4- Juan Cruz Yuba, 5- Mateo Licciardi, 6- Javier Wiernes, 7- Juan Pablo Venier, 8- Lautaro Gil, 9- Joaquín Farre, 10- Bautista Cúneo, 11- Emanuel Reinoso, 12- Felipe González, 13- Santiago Peñafort, 14- Rodrigo Perello, 15- Juan Pablo Castro.

Universitario ganó en Mendoza y se prende arriba

El otro representante sanjuanino en el Top 8, Universitario, también celebró. En su visita a Teqüe en Maipú, Mendoza, se impuso 32-24 en un partido parejo. Los tries de Juan Martín Echegaray y Nicolás Buloz fueron claves para asegurar el triunfo.

Con esta victoria, Universitario suma 12 puntos y se ubica cuarto en la tabla, apenas un puesto por debajo de San Juan RC. El próximo sábado recibirá en Pocito a Mendoza Rugby, que se encuentra anteúltimo con 4 unidades.

Alineación de Universitario:

1- Esteban Pagés, 2- Nicolás Martínez, 3- Alan Pedrol, 4- Juan Ignacio del Carril, 5- Bautista Sambrizzi, 6- Juan Francisco Caroprese, 7- Francisco Marcucci, 8- Santiago Baldi, 9- Juan Martín Echegaray, 10- Gerónimo Arabel, 11- Gerónimo Adarvez, 12- Agustín Sales, 13- Andrés Buloz, 14- Nicolás Buloz, 15- Gerónimo Pastore.

Copa Plata: alegrías y derrotas para los sanjuaninos

En la segunda división, Alfiles fue el único equipo sanjuanino que logró ganar. En Rivadavia, el Elefante se impuso 32-31 a Universitario de Mendoza, sumando 9 puntos y colocándose quinto en la tabla. En la próxima fecha visitará a Peumayén.

En tanto, Huazihul y Jockey no pudieron sumar de a cuatro. Los Caciques cayeron ante Banco, mientras que Jockey perdió frente a Tacurú. En la tabla, Jockey se mantiene tercero con 11 puntos, mientras que Huazihul sigue anteúltimo con 4 unidades. En la próxima jornada se enfrentarán entre sí.