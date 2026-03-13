San Martín visita a la Crema en un duelo clave de la Primera Nacional

Para este encuentro, Martos apostaría por una formación equilibrada entre defensa y ataque. El probable once sería:

Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Emanuel Aguilera y Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Nicolás Pelaitay y Leonardo Monje; Gabriel Hachen, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio.

Por el lado de Atlético Rafaela, el entrenador Iván Juárez podría alinear a: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Matías Pardo, Facundo Soloa, Nahuel Cainelli y Agustín Obando; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno o Ciro Leineker.

image

Un historial favorable para los sanjuaninos

El cruce entre San Martín y Rafaela es uno de los duelos tradicionales del ascenso argentino. A lo largo de la historia se enfrentaron 43 veces entre Primera División y la Primera Nacional. El balance favorece al conjunto sanjuanino:

Triunfos de San Martín: 16

Triunfos de Rafaela: 11

Empates: 16

En goles, el Verdinegro también mantiene ventaja con 56 tantos contra 51 de los santafesinos.

Regresos y dudas en el plantel

El plantel sanjuanino arribó a Rafaela el jueves al mediodía. Entre las novedades, Diego Mercado y Sebastián “Pulpito” González volvieron a quedar a disposición del cuerpo técnico luego de recuperarse de un cuadro de intoxicación sufrido durante el último viaje a Buenos Aires.

En defensa también se evaluaron variantes tras la última caída, aunque no se descarta que el entrenador mantenga la base del equipo, con la posibilidad del regreso de Manuel Cocca.

Del otro lado, Atlético Rafaela llega con confianza luego de vencer a Temperley y suma la misma cantidad de puntos que San Martín, por lo que el duelo aparece como un cruce directo entre equipos que buscan prenderse en la pelea de la zona.

Cómo ver el partido

El encuentro podrá seguirse de forma gratuita a través de la plataforma digital LPF Play, el servicio de streaming impulsado por la AFA que permite ver partidos en vivo, resúmenes y estadísticas desde computadoras, celulares o tablets, tras registrarse en el sitio oficial.