San Martín dejó pasar una nueva oportunidad y cayó por la mínima ante Chacarita

Para este compromiso, Schiapparelli dispuso una formación 3-3-4 con Sebastián Díaz Robles en el arco; Julián Marchio, Hernán Zuliani y Facundo Nadalín en la defensa; Leonardo Monje, Manuel Cocca y Guillermo Acosta en el mediocampo; mientras que Gabriel Hachen, Nazareno Fúnez, Sebastián González y Genaro Rossi integraron el frente de ataque.

Del otro lado, Cristian Grabinski apostó por un esquema 4-5-1 que le permitió controlar los momentos clave del encuentro y quedarse con tres puntos importantes como local.

El partido se disputó en el estadio 27 de Septiembre y fue arbitrado por Daniel Zamora.

Con esta derrota, San Martín deberá recuperarse rápidamente para volver a la senda del triunfo cuando visite a Güemes de Santiago del Estero en la próxima fecha. Chacarita, en tanto, buscará prolongar su buen momento cuando visite a Gimnasia de Jujuy.