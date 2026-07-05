San Martín sufrió una nueva derrota en la Primera Nacional al caer 1-0 frente a Chacarita, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 del campeonato. El Verdinegro no logró imponer su juego y regresó con las manos vacías tras un partido parejo que se definió por un solo detalle.
San Martín dejó pasar una nueva oportunidad y cayó por la mínima ante Chacarita
El único gol de la tarde llegó a los 37 minutos del primer tiempo. Maximiliano Meléndez aprovechó su oportunidad y marcó el tanto que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto visitante.