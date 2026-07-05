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San Martín dejó pasar una nueva oportunidad y cayó por la mínima ante Chacarita

El único gol de la tarde llegó a los 37 minutos del primer tiempo. Maximiliano Meléndez aprovechó su oportunidad y marcó el tanto que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto visitante.

San Martín sufrió una nueva derrota en la Primera Nacional al caer 1-0 frente a Chacarita, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 del campeonato. El Verdinegro no logró imponer su juego y regresó con las manos vacías tras un partido parejo que se definió por un solo detalle.

El único gol de la tarde llegó a los 37 minutos del primer tiempo. Maximiliano Meléndez aprovechó su oportunidad y marcó el tanto que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto visitante.

Pese a los intentos del equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli por llegar a la igualdad en el complemento, San Martín no encontró los caminos para vulnerar la defensa de Chacarita, que tuvo en Nicolás Pantaleone a uno de sus puntos más altos para sostener la ventaja hasta el pitazo final.

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Para este compromiso, Schiapparelli dispuso una formación 3-3-4 con Sebastián Díaz Robles en el arco; Julián Marchio, Hernán Zuliani y Facundo Nadalín en la defensa; Leonardo Monje, Manuel Cocca y Guillermo Acosta en el mediocampo; mientras que Gabriel Hachen, Nazareno Fúnez, Sebastián González y Genaro Rossi integraron el frente de ataque.

Del otro lado, Cristian Grabinski apostó por un esquema 4-5-1 que le permitió controlar los momentos clave del encuentro y quedarse con tres puntos importantes como local.

El partido se disputó en el estadio 27 de Septiembre y fue arbitrado por Daniel Zamora.

Con esta derrota, San Martín deberá recuperarse rápidamente para volver a la senda del triunfo cuando visite a Güemes de Santiago del Estero en la próxima fecha. Chacarita, en tanto, buscará prolongar su buen momento cuando visite a Gimnasia de Jujuy.

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