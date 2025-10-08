"
San Martín tiene árbitro para su duelo ante San Lorenzo

La AFA informó las designaciones arbitrales para la fecha 12 del Torneo Clausura. San Martín visitará el viernes a San Lorenzo con la necesidad de ganar.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los árbitros encargados de impartir justicia en la duodécima jornada del Torneo Clausura 2025, que arrancará con el duelo de este viernes entre San Lorenzo y San Martín desde las 14:30 con Pablo Dóvalo como juez principal. El Verdinegro abrirá la fecha con la necesidad de ganar y meterle presión a sus rivales directos en la lucha por mantener la categoría.

Sebastián Zunino será el juez principal para el cruce de River y Sarmiento, el próximo domingo a partir de las 19:15 en el Monumental, mientras que Nicolás Lamolina dirigirá Barracas Central frente a Boca -sábado 12 de octubre a las 14:30- por la cima de la Zona A del campeonato local.

En tanto, Nazareno Arasa estará a cargo del choque entre Banfield y Racing y Fernando Echenique hará lo propio en el Independiente vs. Lanús con sede en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Torneo Clausura

Agenda y árbitros de la Fecha 12:

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) -TNT Sports-

  • Árbitro: Pablo Dóvalo

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos Juniors -ESPN Premium-

  • Árbitro: Juan Pafundi

16.45 Central Córdoba – Unión -TNT Sports-

  • Árbitro: Andrés Gariano

18.30 Newell’s – Tigre -ESPN Premium-

  • Árbitro: Pablo Echavarría

Sábado 11 de octubre

14.30 Barracas Central – Boca -ESPN Premium-

  • Árbitro: Nicolás Lamolina

16.45 Gimnasia – Talleres -ESPN Premium-

  • Árbitro: Sebastián Martínez

19.00 Banfield – Racing -TNT Sports-

  • Árbitro: Nazareno Arasa

21.15 Belgrano – Estudiantes -TNT Sports-

  • Árbitro: Bryan Ferreyra

22.15 Vélez – Rosario Central -ESPN Premium-

  • Árbitro: Andrés Merlos

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán -TNT Sports-

  • Árbitro: Luis Lobo Medina

16.45 Ind. Rivadavia – Godoy Cruz -ESPN Premium-

  • Árbitro: Facundo Tello

16.45 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

19.15 River – Sarmiento -TNT Sports-

  • Árbitro: Sebastián Zunino

21.15 Independiente – Lanús -ESPN Premium-

  • Árbitro: Fernando Echenique

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra -TNT Sports-

  • Árbitro: Jorge Baliño

