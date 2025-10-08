San Martín tiene árbitro para su duelo ante San Lorenzo

Sebastián Zunino será el juez principal para el cruce de River y Sarmiento, el próximo domingo a partir de las 19:15 en el Monumental, mientras que Nicolás Lamolina dirigirá Barracas Central frente a Boca -sábado 12 de octubre a las 14:30- por la cima de la Zona A del campeonato local.

En tanto, Nazareno Arasa estará a cargo del choque entre Banfield y Racing y Fernando Echenique hará lo propio en el Independiente vs. Lanús con sede en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.