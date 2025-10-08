La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los árbitros encargados de impartir justicia en la duodécima jornada del Torneo Clausura 2025, que arrancará con el duelo de este viernes entre San Lorenzo y San Martín desde las 14:30 con Pablo Dóvalo como juez principal. El Verdinegro abrirá la fecha con la necesidad de ganar y meterle presión a sus rivales directos en la lucha por mantener la categoría.
San Martín tiene árbitro para su duelo ante San Lorenzo
La AFA informó las designaciones arbitrales para la fecha 12 del Torneo Clausura. San Martín visitará el viernes a San Lorenzo con la necesidad de ganar.