Los otros equipos sanjuaninos que participan de la categoría jugarán en la tarde del domingo. Los cinco partidos comenzarán a las 17 y serán: Abrastain vs. Defensores de Boca, Peñaflor vs. Yrigoyen, San Lorenzo de Ullum vs. San Miguel, Alianza vs. Colón y Del Bono vs. Trinidad.

Posiciones:

Zona 5: Unión 6; Aberastain y Def. de Boca 0.

Zona 6: Peñaflor e Independencia 3 e Yrigoyen 0.

Zona 7: San Miguel 6; San Lorenzo y San Martín 4; Del Carril 0.

Zona 8: Alianza 4; Trinidad y Colón 3; y Del Bono 1.