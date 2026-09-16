Murió un estudiante y la Industrial vivió una jornada de reclamo

El reclamo también alcanzó a las Interespecialidades

Los estudiantes también plantearon la suspensión de las Interespecialidades, que se estaban desarrollando durante estos días.

De acuerdo con el testimonio de uno de los alumnos que participó del reclamo, hubo una reunión entre delegados de los cursos y representantes de la institución, pero inicialmente no se aceptó cancelar las actividades.

El estudiante sostuvo que se les explicó que la escuela había afrontado el pago de los árbitros y que, si los alumnos no se presentaban, podían suspenderse también las jornadas siguientes. Ese planteo generó mayor malestar entre los jóvenes, que finalmente realizaron la sentada.

La respuesta de las autoridades

Durante la protesta, la vicedirectora salió al patio para hablar con los estudiantes y pedir disculpas. Sin embargo, los alumnos reclamaron la presencia de la directora para recibir una explicación sobre la decisión inicial de mantener las actividades.

Según el testimonio recibido por este medio, la directora se presentó aproximadamente una hora después y explicó que había considerado tomar alguna medida, pero que profesionales le habían recomendado no realizar un aviso general ni una formación para preservar la salud mental de los estudiantes.

La explicación no conformó a los alumnos, que cuestionaron la manera en que se manejó la situación y consideraron que la institución debió adoptar alguna medida desde el comienzo de la jornada.

Finalmente, desde las 12 se comunicó la suspensión de las actividades escolares y administrativas, y también quedó suspendida la continuidad de las Interespecialidades.

El dolor detrás del reclamo

Más allá del conflicto entre estudiantes y autoridades, la jornada estuvo atravesada por la pérdida de un joven que formaba parte de la comunidad de la Industrial.

Desde la institución expresaron posteriormente sus condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y compañeros. También hubo mensajes de despedida de docentes que recordaron al alumno y los momentos compartidos durante su paso por las aulas.

El reclamo de los estudiantes tuvo como eje precisamente ese pedido: poder detener por un momento las actividades y atravesar colectivamente el duelo por la muerte de su compañero.

Las circunstancias del fallecimiento no fueron informadas oficialmente y, por respeto a la familia, se preservan datos personales del estudiante.