Chiqui Tapia: el juez federal Ariel Lijo ordenó 20 medidas para revisar su patrimonio

La investigación penal se inició tras una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló severas inconsistencias en las presentaciones patrimoniales del dirigente deportivo.

Según la denuncia, Tapia habría registrado un aumento del 1.000% en sus bienes durante un lapso de ocho años, una cifra que no guardaría correlación con sus ingresos declarados durante ese mismo período, además de imputársele la tenencia de activos no declarados.Para profundizar el análisis patrimonial, el fiscal Pollicita requirió informes exhaustivos a diversos organismos e instituciones:

Conmebol: reporte detallado de los cargos que ocupó Tapia en la entidad sudamericana y las retribuciones económicas que percibió.

ARCA: informe sobre la situación fiscal, económica, patrimonial y financiera histórica del titular de la AFA.

Banco Central: registro completo de sus cuentas, depósitos y operaciones bancarias dentro del sistema financiero.

Migraciones: relevamiento de las entradas y salidas del país registradas por el dirigente.

Asimismo, la investigación busca determinar si el titular de la entidad de la calle Viamonte realizó transacciones con criptoactivos, envíos de divisas al exterior o si recibió transferencias de fondos desde fuera de Argentina durante los años bajo investigación.