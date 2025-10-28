"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > clásico

Así se jugará la fecha 14 del Clausura con el Clásico de Cuyo

Este viernes comenzará la antepenúltima fecha del Clausura con duelos clave para clasificar y evitar el descenso. San Martín jugará el clásico con Godoy Cruz.

La fecha 14 del Torneo Clausura se jugará desde este viernes y tendrá partidos importantes para todas las luchas: llegar a las copas, pasar a octavos y evitar el descenso.

San Martín jugará el domingo, desde las 18.30 en Mendoza, una nueva edición del Clásico de Cuyo. El Verdinegro enfrentará a Godoy Cruz con la necesidad de extender su racha positiva para intentar salir de la zona de descenso.

Boca visitará el domingo a las 16 a Estudiantes LP y River jugará a las 20.30 como local de Gimnasia LP.

Te puede interesar...

Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00; San Lorenzo – Deportivo Riestra -ESPN Premium-

21.15; Newell’s – Unión -TNT Sports-

21.15; Instituto – Rosario Central -ESPN Premium-

Sábado 1 de noviembre

14.45; Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. -TNT Sports-

16.00; Barracas Central – Argentinos -ESPN Premium-

17.00; Vélez – Talleres -TNT Sports-

20.00; Independiente – Atlético Tucumán -ESPN Premium-

Domingo 2 de noviembre

16.00; Estudiantes – Boca -TNT Sports-

18.30; Godoy Cruz – San Martín (SJ) -TNT Sports-

20.30; River – Gimnasia LP -ESPN Premium-

Lunes 3 de noviembre

16.45; Platense – Sarmiento -TNT Sports-

16.45; Defensa y Justicia – Huracán -ESPN Premium-

19.00; Central Córdoba – Racing -TNT Sports-

21.15; Belgrano – Tigre -ESPN Premium-

21.15; Banfield – Lanús -TNT Sports-

POSICIONES TORNEO CLAUSURA

Posiciones Clausura F14

TABLA ANUAL Y PROMEDIOS

Anual y promedios - 2025

Temas

Te puede interesar