Así se jugará la fecha 14 del Clausura con el Clásico de Cuyo
Este viernes comenzará la antepenúltima fecha del Clausura con duelos clave para clasificar y evitar el descenso. San Martín jugará el clásico con Godoy Cruz.
La fecha 14 del Torneo Clausura se jugará desde este viernes y tendrá partidos importantes para todas las luchas: llegar a las copas, pasar a octavos y evitar el descenso.
San Martín jugará el domingo, desde las 18.30 en Mendoza, una nueva edición del Clásico de Cuyo. El Verdinegro enfrentará a Godoy Cruz con la necesidad de extender su racha positiva para intentar salir de la zona de descenso.
Boca visitará el domingo a las 16 a Estudiantes LP y River jugará a las 20.30 como local de Gimnasia LP.