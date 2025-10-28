Así se jugará la fecha 14 del Clausura con el Clásico de Cuyo

San Martín jugará el domingo, desde las 18.30 en Mendoza, una nueva edición del Clásico de Cuyo. El Verdinegro enfrentará a Godoy Cruz con la necesidad de extender su racha positiva para intentar salir de la zona de descenso.

Boca visitará el domingo a las 16 a Estudiantes LP y River jugará a las 20.30 como local de Gimnasia LP.