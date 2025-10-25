"
La AFA despojó la duda: ¿cuándo juega San Martín vs Godoy Cruz?

San Martín jugará como visitante en tierra mendocina el próximo fin de semana. Este sábado AFA confirmó los días de juego por la Fecha 14.

El partido genera muchas expectativas y se había convertido en un pregunta recurrente de los hinchas de ambos equipos. ¿Cuándo juega San Martín vs Godoy Cruz?. Este sábado, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, confirmó los días en los que se darán los cruces de la Fecha 14 del torneo Clausura. Y allí figura el clásico cuyano.

image

El partido que tendrá como protagonistas a San Martín vs Godoy Cruz será el próximo fin de semana. El partido por la zona B se jugará el domingo 2 de noviembre a las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte. Ese día todas las miradas estarán puestos en ese choque pero no sólo por tener en la cancha al equipo sanjuanino vs el mendocino sino también por la necesidad de sumar 3 puntos.

image

Es que ambos equipos están al fondo de la tabla y están jugando el todo por el todo para no descender. El Tomba tiene un punto por encima del Verdinegro pero también tiene comprometida su continuidad. De perder alguno de los dos, la posibilidad de salir de la zona roja será muy difícil y caerán al descenso directo.

Fecha 14 del Clausura:

Viernes 31 de octubre

  • 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
  • 21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
  • 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

  • 14.45 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A)
  • 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
  • 17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
  • 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

  • 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
  • 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
  • 20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

  • 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
  • 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
  • 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
  • 21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
  • 21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

