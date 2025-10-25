El partido genera muchas expectativas y se había convertido en un pregunta recurrente de los hinchas de ambos equipos. ¿Cuándo juega San Martín vs Godoy Cruz?. Este sábado, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, confirmó los días en los que se darán los cruces de la Fecha 14 del torneo Clausura. Y allí figura el clásico cuyano.
La AFA despojó la duda: ¿cuándo juega San Martín vs Godoy Cruz?
San Martín jugará como visitante en tierra mendocina el próximo fin de semana. Este sábado AFA confirmó los días de juego por la Fecha 14.