La AFA despojó la duda: ¿cuándo juega San Martín vs Godoy Cruz?

image

El partido que tendrá como protagonistas a San Martín vs Godoy Cruz será el próximo fin de semana. El partido por la zona B se jugará el domingo 2 de noviembre a las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte. Ese día todas las miradas estarán puestos en ese choque pero no sólo por tener en la cancha al equipo sanjuanino vs el mendocino sino también por la necesidad de sumar 3 puntos.

image

Es que ambos equipos están al fondo de la tabla y están jugando el todo por el todo para no descender. El Tomba tiene un punto por encima del Verdinegro pero también tiene comprometida su continuidad. De perder alguno de los dos, la posibilidad de salir de la zona roja será muy difícil y caerán al descenso directo.