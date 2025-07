Salas se despidió de Racing con críticas a Diego Milito

El propio futbolista decidió romper el silencio tras oficializar su salida y publicó en redes sociales una dura carta, en la que apuntó directamente a las autoridades del club de Avellaneda por no haberle mejorado nunca el contrato, pese a sus buenos rendimientos y títulos obtenidos.

“He dejado por estos colores siempre hasta el último aliento. He sido responsable en los entrenamientos, he representado al club de la mejor manera, poniendo todo de mí porque este es mi trabajo. Pero también sé de dónde vengo y por todo lo que he pasado. Desde muy chico me hice solo, nadie me regaló nada”, comenzó Salas en su descargo.