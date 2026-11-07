Boca encontró el gol del título en el final y desató la fiesta en la Bombonera

La definición también se jugaba en Rosario y La Paternal. Rosario Central venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y llegó a ponerse en lo más alto de la tabla anual durante el desarrollo de la jornada. Argentinos Juniors, en cambio, perdió 2-0 ante Huracán y terminó tercero, en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2027.

Boca tuvo las chances, pero no encontraba el gol

El equipo de Arruabarrena comenzó con una situación clara en contra. A los 18 minutos, Juan Manuel Gutiérrez le ganó la posición a Lautaro Di Lollo y quedó frente a Álvaro Montero, que respondió con una buena intervención para mantener el cero.

Boca también tuvo sus oportunidades. Sebastián Villa participó en varias de las acciones ofensivas y Miguel Merentiel contó con chances para abrir el marcador.

¿SOS VOS, BESTIA? Villa habilitó a Merentiel tras una gran corrida pero el uruguayo no definió bien y se perdió una clara chance de Boca.



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A los 38 minutos, el uruguayo llegó a definir con el arco vacío después de superar a Borgogno, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. El VAR, con Yamil Possi, confirmó la decisión del árbitro Sebastián Zunino.

OFFSIDE CONFIRMADO: El VAR le dio la derecha al línea y no suma el gol de Merentiel vs. Defensa.



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Defensa estuvo cerca de golpear a los 34 minutos, cuando David Martínez conectó un cabezazo tras una pelota detenida y la pelota dio en el travesaño. El equipo visitante también volvió a inquietar con otra llegada del defensor, que estuvo cerca de convertir.

¡SE PARALIZARON TODOS LOS CORAZONES EN LA BOMBONERA! El cabezazo de David Martínez pegó en el TRAVESAÑO y Boca se salva del primero de Defensa.



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En el cierre de la primera parte, Boca seguía sin encontrar el camino al gol y Rosario Central se adelantó ante Estudiantes de Río Cuarto.

¡¡OTRA VEZ BOGOGNO SALVANDO AL HALCÓN!! Esta vez evitó el gol de Villa.



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Julián Fernández marcó a los 43 minutos, tras un tiro de esquina, y el Canalla pasó a liderar la tabla anual. Argentinos, además, ya perdía 2-0 con Huracán y jugaba con diez por la expulsión de Franco Paredes.

A los 75 minutos, Arruabarrena debió reemplazar a Leandro Paredes, que se retiró con una molestia física. En su lugar ingresó Enner Valencia, quien terminaría siendo el protagonista de la noche.

Mientras Boca buscaba el gol, Rosario Central amplió la ventaja. Emanuel Coronel sacó un zurdazo desde afuera del área a los 85 minutos y puso el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. El Canalla se acercaba al título, aunque todavía necesitaba que el Xeneize no ganara.

Con seis minutos adicionados, Boca necesitaba un gol para quedarse con el título. La presión crecía en la Bombonera y el empate parecía condenarlo a mirar lo que ocurría en Rosario.

Pero a los 95 minutos llegó la jugada que cambió todo. Matías Borgogno salió de manera dubitativa y Enner Valencia aprovechó para empujar la pelota al fondo de la red. El ecuatoriano convirtió el 1-0 y desató la celebración de los hinchas.

ENNER VALENCIA METIÓ EL GOL DEL TÍTULO



El delantero de Boca aprovechó el error de Borgogno y metió un gol clave para el Xeneize ante Defensa



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Boca consiguió la victoria que necesitaba y se consagró campeón de la tabla anual. Rosario Central terminó segundo pese a su triunfo por 2-0 y Argentinos Juniors quedó tercero tras la derrota ante Huracán.

El Xeneize cerró la jornada con un título que se resolvió en la última jugada, después de un partido en el que buscó, sufrió y encontró el gol cuando ya no quedaba margen para otra oportunidad.