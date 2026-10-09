"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > AFA

Rojo destrabó su habilitación en la AFA y podrá jugar el Clausura y la Libertadores

Al mediodía le avisaron que no podía jugar el torneo para el Pincha y el zaguero de 36 años manejó hasta la Ciudad, decidido a hablar cara a cara con Claudio Tapia. Hubo final feliz: quedó anotado en Conmebol.

Marcos Rojo volverá a jugar en Estudiantes. El defensor central, que había forzado su salida de Racing y desde hace varios días se entrenaba bajo las órdenes del uruguayo Alexander Medina, recibió este mediodía la notificación de que la AFA no lo habilitaría.

Sin embargo, intervino personalmente en el asunto y, con la colaboración del club de Avellaneda, logró destrabarlo: quedó habilitado para jugar el torneo local y la Copa Libertadores.

El zaguero de 36 años tenía previsto firmar su contrato hasta diciembre de 2027, pero la operación se frenó porque el pase no era autorizado por la AFA ni quedaba inscripto en el sistema COMET, la plataforma que registra a los futbolistas de cada institución.

Te puede interesar...

Aunque la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón buscó destrabar el procedimiento, inicialmente le comunicaron que su regreso a La Plata no podría concretarse.

Apenas recibió esa negativa, en plena práctica, Rojo juntó sus pertenencias y se marchó del country de City Bell en su camioneta. Su objetivo era destrabar la situación él mismo, cara a cara con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con quien mantiene un vínculo cercano. La urgencia tenía un horario preciso: Estudiantes debía enviar la nómina verificada a la Conmebol antes de las 18 de este viernes.

Fue esa intervención, junto con la colaboración de Racing y de la propia AFA, la que terminó destrabando el caso. Así, el defensor quedó inscripto para todo en reemplazo de Gabriel Neves, el volante que sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en su muñeca izquierda durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

El inconveniente pasaba justamente por esa lesión: el plazo de recuperación de Neves no era el que el reglamento establece para habilitar un cupo. Finalmente, la AFA decidió hacer una excepción y habilitar al defensor, que de esta manera podrá ser tenido en cuenta por Medina tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

La vuelta de Rojo representa un refuerzo de jerarquía para Estudiantes, que suma a un futbolista con pasado en la Selección argentina y experiencia internacional. Después de una tarde de máxima tensión en City Bell, el desenlace fue el que todos en La Plata esperaban: el defensor quedó habilitado y ya está a disposición del "Cacique" Medina para jugar las semifinales del torneo ante Flamengo.

Temas

Te puede interesar