River y Colón empataron con dobletes de Botta y Borja

La etapa inicial tuvo muchas emociones y comenzó con cierto dominio del conjunto visitante, que tuvo la primera aproximación mediante un remate frontal del volante Agustín Palavecino desde afuera del área.

Pero el planteo de posesión que propuso River fue rápidamente afectado por una jugada del mediocampista Rubén Botta por la banda derecha, quien escapó de la marca de Enzo Pérez, corrió en diagonal para meterse al área y, ante el tardío achique de la defensa ‘Millonaria’, ejecutó con comodidad un zurdazo que fusiló a Ezequiel Centurión.

Corrían 8 minutos de partido y el equipo dirigido por el DT Martín Demichelis ya se encontraba en desventaja, por lo que fue a buscar con vehemencia la igualdad.

El empate no tardó en llegar, ya que tres minutos después, desde un córner muy bien ejecutado por Ignacio Fernández, el delantero colombiano Miguel Borja conectó un cabezazo goleador ante la mala salida del arquero Ignacio Chicco.

Cuando parecía que los de Núñez podrían dominar el desarrollo mediante la tenencia, Colón se hizo cada vez más punzante y efectivo, sobre todo, a través del lateral Eric Meza, de un Ramón Ábila activo y de un Botta figura.

Fue con una jugada de estos últimos dos futbolistas que el local volvió a torcer el trámite a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Botta envió un pase pinchado, otra vez mal defendido por una floja zaga central ‘Millonaria’, que bajó Ábila para luego enganchar y rematar.

La pelota dio en el brazo de Milton Casco y, tras el chequeo del árbitro Nicolás Ramírez en el VAR, sancionó penal para el ‘Sabalero’, convertido por el mismo Botta a los 26 minutos.

River, nuevamente en desventaja, intentó reaccionar con propuestas de Palavecino e intervenciones más activas de Esequiel Barco, pero nunca terminó de sentirse cómodo en campo rival.

Por su parte, Colón, manejando los tiempos del partido sin necesidad de posesión, fue más incisivo cuando pudo formular un contraataque.

Cuando ya no parecía suceder mucho más en ese primer tiempo, una cadena de incidencias comenzó con la lesión del volante Damián Batallini en el local, quien fue sustituido por el defensor Gian Nardelli.

Luego, Stéfano Moreyra intervino para despejar una pelota dividida, pero dejó el pie levantado e impactó con agresividad a Palavecino, por lo que fue expulsado en el quinto minuto de descuento (había ocho).

Además, por las protestas del cuerpo técnico local, fueron echados el asistente Jorge Borelli y el preparador físico Sebastián Somoza, en un primer tiempo que finalizó accidentado y con 10 minutos de adición.

Obligado a cubrir huecos en el medio por la expulsión de Moreyra, el técnicp Néstor ‘Pipo’ Gorosito sacó a Tomás Galván y puso a Cristian Vega para el complemento, pero los de Núñez demostraron otra actitud apenas inició la etapa final.

Una buena jugada colectiva del equipo de Demichelis terminó en una excelente habilitación de Ignacio ‘Nacho' Fernández para Borja, quien definió de manera sutil e igualó el trámite cuando apenas corrían 70 segundos del segundo tiempo.

A partir de ahí, el desarrollo favoreció a la visita, que ahora sí consiguió el dominio mediante posesión, precisión y mucha presencia en campo rival.

Ante el contexto propicio, Demichelis envió a la cancha a Matías Suárez y Enzo Díaz, buscando por primera vez la ventaja en la noche santafecina.

Tanto Manuel Lanzini como Enzo Pérez mejoraron sus actuaciones individuales frente a un Colón cada vez más replegado, sintiendo mucho la desventaja numérica.

El lateral Marcelo Herrera se lanzó progresivamente al ataque y, a los 20 minutos, remató desde lejos un disparo que se fue penas desviado.

Pronto, Gorosito movió el banco para recuperar algo de protagonismo, sacando al volante Favio Álvarez y a un Ábila que hizo un fuerte desgaste en la etapa inicial, para ingresar al mediocampista paraguayo Ángel Cardozo y al atacante Javier Toledo.

Fue el propio Toledo quien inició una jugada peligrosa a favor del local con un cabezazo que terminó en los pies de Botta, luego, el volante ingresó al área y esperó el momento indicado para habilitar a Meza, quien remató, pero falló ante un efectivo achique de Centurión.

Los siguientes minutos vieron a un River lanzado al ataque, aunque con poca efectividad para concretar la ventaja.

Como última arma desequilibrante, Demichelis ordenó el ingreso de Gonzalo ‘Pity’ Martínez por Fernández, con un equipo local extenuado y casi por completo en posición defensiva.

A pesar de que los últimos 15 minutos se jugaron a metros del área ‘Sabalera’, la falta de efectividad de la visita no pudo torcer el resultado, más allá de un intento final de Martínez, de tiro libre, bien desviado por Ignacio Chicco.

La igualdad, aunque no terminó de conformar a ningún equipo, reflejó un partido que favoreció un tiempo a cada uno.

River quedó como escolta de Independiente en la Zona A, con 17 unidades (el "rojo" tiene 18), mientras que Colón (14) alcanzó el tercer lugar, aunque puede perderlo al finalizar la fecha si ganan Vélez Sarsfield o Huracán.

La misma escuadra de Parque Patricios podría dejar a los santafesinos en zona de descenso por tabla anual, ya que acumula 38 puntos frente a los 39 del ‘Sabalero’, que en la próxima fecha visitará a Arsenal, de Sarandí, en tanto que el ‘Millonario’ recibirá al líder Independiente.

--Síntesis--

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Emmanuel Mas; Stefano Moreyra, Favio Álvarez; Tomás Galván, Rubén Botta y Damián Batallini; Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

River: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Héctor Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles en el primer tiempo: 8m. y 26m. Rubén Botta (C), el segundo de penal (C) y 11m. Miguel Borja (R).

Gol en el segundo tiempo: 1m. Miguel Borja (R).

Cambio en el primer tiempo: 43m. Gian Nardelli por Damián Batallini (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Cristian Vega por Tomás Galván (C); 9m. Enzo Díaz por Milton Casco y Matías Suárez por Agustín Palavecino (R); 21m. Ángel Cardozo por Favio Álvarez y Javier Toledo por Ramón Ábila (C); 25m. Facundo Colidio por Esequiel Barco y Santiago Solari por Marcelo Herrera (R); 35m. Gonzalo Martínez por Ignacio Fernández (R) y 45m. Baldomero Perlaza por Eric Meza (C).

Amonestados: Meza, Goltz, Ignacio Chicco y Ábila (C); Palavecino y Casco, (R).

Incidencia en el primer tiempo: 45+5m. expulsado Moreyra (C).

Cancha: Brigadier General Estanislao López, de Colón (Santa Fe).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Germán Delfino.