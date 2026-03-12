El durísimo descargo de Mauro Icardi tras divorciarse de Wanda Nara

También lanzó dardos hacia quienes instalaron versiones contrarias, y mencionó a la abogada Ana Rosenfeld, que durante meses sostuvo públicamente que él no quería separarse. “Y ya que estamos me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada... que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme”, disparó con ironía.

El descargo cerró con frases filosas, en las que el delantero de Galatasaray se mostró victorioso frente a lo que calificó como “ficción mediática”. “Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la Justicia hace un año fue divorciarme. Y acá está el resultado. P.d.: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”, agregó.

Un nuevo capítulo se suma a la historia mediática que lo tuvo en el centro junto a Wanda Nara y la China Suárez, y que promete seguir dando que hablar.

image

Cuál fue la picante chicana de Elba Marcovecchio a Wanda Nara por la división de bienes con Icardi

El próximo 25 de marzo será clave en la historia de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: ese día tendrá lugar la audiencia de división de bienes en la justicia italiana. En medio de la expectativa, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, dio detalles del proceso y lanzó comentarios filosos hacia la mediática.

“El 25 de marzo es la división. Todo ese patrimonio es el que se está discutiendo. ¿De qué trabajo sale? De Mauro trabajando en la cancha como ustedes saben. Estaban casados bajo un régimen de ganancialidad...”, explicó en diálogo con La mañana con Moria (El Trece). La letrada subrayó que se está revisando si la distribución de bienes fue justa o no, ya que en su momento se firmó un régimen de separación que dejó a Wanda con gran parte del patrimonio.

Marcovecchio también reveló que Wanda pidió una pensión para ella y no para sus hijas: “La afección en el adulterio no va a ser en la división de bienes sino en la pensión alimenticia que ella pide a su favor. En Italia Wanda pide una pensión alimentaria que le pase Mauro mensual o anualmente para ella, no para las chicas”. Según la abogada, la demanda definitiva nunca fue presentada.

En ese contexto, lanzó una chicana que resonó fuerte: “En Italia le dicen: señora usted se presenta como María la del barrio pero es Thalía, no María la del barrio”. La abogada dejó claro que Icardi quiere cerrar el capítulo judicial y destacó el apoyo que recibe de su pareja, la China Suárez. Incluso Moria Casán sumó humor al debate: “La parte de la cintura para abajo de la China tiene que cotizar en bolsa”. Entre ironías y frases picantes, la disputa entre Wanda y Mauro promete seguir dando titulares.