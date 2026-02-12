River visita a Argentinos, con Kendry Páez concentrado y Enzo Pérez como rival

image

Como Franco Armani continúa con la recuperación de una inflamación en el tendón de Aquiles y aún no recibió el alta médica, el juvenil Santiago Beltrán volvería a ser titular, luego de haber mantenido el arco en cero en tres de las cuatro fechas del certamen. En el fondo, Marcos Acuña podría regresar al once en el lugar del uruguayo Matías Viña, mientras que el resto de la línea se mantendría.

En el mediocampo, Giuliano Galoppo aparece como principal alternativa para reemplazar a Vera, con Kevin Castaño también en consideración, a pesar de la oferta que llegó a Núñez en las últimas horas.

image

Así, Gallardo mantendría la base ofensiva con Facundo Colidio y Maximiliano Salas como complementos del capitán "Juanfer" Quintero. El técnico sorprendió con la convocatoria del juvenil Joaquín Freitas, que esperará en el banco al igual que Páez, incorporado a préstamo desde el Chelsea inglés.

image

Posibles formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez o Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.