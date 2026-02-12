River visita a Argentinos, con Kendry Páez concentrado y Enzo Pérez como rival
El equipo del "Muñeco" Gallardo buscará los tres puntos para dejar en el olvido la derrota ante Tigre, que le cortó el invicto que había acumulado en las primeras tres fechas del Apertura. El juez será Andrés Merlos.
El River Plate de Marcelo Gallardo visitará este jueves a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura, con la necesidad de recuperarse tras la derrota ante Tigre y con la atención puesta en el posible debut del ecuatoriano Kendry Páez.
Con el arbitraje de Andrés Merlos y Silvio Trucco en el VAR, el encuentro se jugará desde las 21:15 y tendrá también como foco el cruce con Enzo Pérez, hoy referente del equipo local, aunque iniciaría como suplente.
El conjunto dirigido por el "Muñeco" llega golpeado por la caída en el Monumental y busca sumar para acomodarse en la tabla. El entrenador no podrá contar con Fausto Vera, expulsado en la última jornada, y evalúa cambios en la mitad de la cancha y en el lateral izquierdo.
Como Franco Armani continúa con la recuperación de una inflamación en el tendón de Aquiles y aún no recibió el alta médica, el juvenil Santiago Beltrán volvería a ser titular, luego de haber mantenido el arco en cero en tres de las cuatro fechas del certamen. En el fondo, Marcos Acuña podría regresar al once en el lugar del uruguayo Matías Viña, mientras que el resto de la línea se mantendría.
En el mediocampo, Giuliano Galoppo aparece como principal alternativa para reemplazar a Vera, con Kevin Castaño también en consideración, a pesar de la oferta que llegó a Núñez en las últimas horas.
Así, Gallardo mantendría la base ofensiva con Facundo Colidio y Maximiliano Salas como complementos del capitán "Juanfer" Quintero. El técnico sorprendió con la convocatoria del juvenil Joaquín Freitas, que esperará en el banco al igual que Páez, incorporado a préstamo desde el Chelsea inglés.
Posibles formaciones
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez o Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.