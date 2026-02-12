"
Alpine volvió a tener problemas, ahora en el auto de Gasly

El Alpine de Pierre Gasly quedó detenido en plena pista y obligó a interrumpir la actividad por unos minutos.

En el segundo día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, en el Circuito Internacional de Bahréin, Alpine volvió a tener problemas con el auto que complicaron la performance de Pierre Gasly durante la sesión de la tarde. Algo similar había pasado ayer con Franco Colapinto.

Según se pudo saber, la jornada de pruebas en Bahréin tuvo un momento inesperado durante la sesión de la tarde. El Alpine de Pierre Gasly quedó detenido en plena pista y obligó a interrumpir la actividad por unos minutos. De acuerdo a las primeras versiones, el inconveniente estaría relacionado con la unidad de potencia del monoplaza, aunque el equipo todavía no dio precisiones oficiales.

En tanto, En la primera sesión del día, Gasly alcanzó un total de 61 vueltas que lo ubicaron en la tercera posición. Logró un tiempo de 1:36.723, con una diferencia de +2.450 de Charles Leclerc, quien con Ferrari obtuvo el mejor tiempo del test y ocupó el primer puesto, seguido por Lando Norris, el campeón del año pasado con McLaren.

Si bien durante la mayor parte de la prueba Gasly llevó la delantera y era quien más vueltas había completado, para el cierre fue superado por una diferencia mínima.

El viernes, el turno de Franco Colapinto

El viernes, Franco Colapinto tendrá la chance de girar tanto por la mañana como por la tarde, tal como lo hizo Gasly este jueves. La sesión matutina comenzará a las 4 de la madrugada de nuestro país y finalizará a las 8. En tanto, la sesión vespertina será de 9 a 13, con rotación de pilotos en la mayoría de las escuderías.

Algunas alineaciones están repartidas entre mañana y tarde, mientras que otros equipos optan por darle el día completo a uno de sus corredores para avanzar con tandas largas, tal como ocurre con Alpine.

El objetivo principal de estos test ya no es solo “que el auto funcione”, sino comenzar a entender su rendimiento real en condiciones más cercanas a las de un Gran Premio.

Para el equipo de Colapinto, esta jornada es clave para seguir acumulando información técnica y llegar con mayor solidez al tramo final de la pretemporada, donde sí podría volver a subirse al auto.

