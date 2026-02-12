Alpine volvió a tener problemas, ahora en el auto de Gasly

Si bien durante la mayor parte de la prueba Gasly llevó la delantera y era quien más vueltas había completado, para el cierre fue superado por una diferencia mínima.

El viernes, el turno de Franco Colapinto

El viernes, Franco Colapinto tendrá la chance de girar tanto por la mañana como por la tarde, tal como lo hizo Gasly este jueves. La sesión matutina comenzará a las 4 de la madrugada de nuestro país y finalizará a las 8. En tanto, la sesión vespertina será de 9 a 13, con rotación de pilotos en la mayoría de las escuderías.

Algunas alineaciones están repartidas entre mañana y tarde, mientras que otros equipos optan por darle el día completo a uno de sus corredores para avanzar con tandas largas, tal como ocurre con Alpine.

El objetivo principal de estos test ya no es solo “que el auto funcione”, sino comenzar a entender su rendimiento real en condiciones más cercanas a las de un Gran Premio.

Para el equipo de Colapinto, esta jornada es clave para seguir acumulando información técnica y llegar con mayor solidez al tramo final de la pretemporada, donde sí podría volver a subirse al auto.